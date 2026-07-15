Klassisches Duo mit neuer DNA: Vollverstärker Marantz MODEL 70 und CD-Player Marantz CD 70

Die japanische Traditionsschmiede Marantz renoviert ihre erfolgreiche Einstiegsklasse grundlegend und präsentiert mit dem Vollverstärker MODEL 70 und dem passenden CD-Spieler CD 70 die offiziellen Nachfolger der beliebten 6007er-Kombi. Das Duo bricht mit der alten Formensprache und übernimmt das markante, modernisierte Industriedesign der deutlich teureren Premium-Serien des Hauses.

Basis für guten Sound: Kräftiger Trafo und HDAM-Verstärkermodule

Neben kosmetischen Retuschen spendieren die Entwickler den HiFi-Bausteinen natürlich ein aktualisiertes Innenleben, das klassische Stereo-Qualitäten mit zeitgemäßen TV- und Streaming-Schnittstellen verknüpfen soll.

Der Vollverstärker Marantz MODEL 70 arbeitet mit einer verfeinerten Class-A/B-Verstärkertopologie auf Basis von Stromgegenkopplung (Current Feedback) und stemmt laut Datenblatt 50 Watt Leistung pro Kanal in die Klemmen. Ein im Vergleich zum Vorgänger größer dimensionierter Ringkerntransformator und ein überarbeitetes Netzteil sollen im Frequenzkeller für mehr Kontrolle und Dynamik sorgen, während die proprietären HDAM-Verstärkermodule für den typisch „musikalischen“ Markenklang bürgen sollen, der unserer Erfahrung nach nicht selten ins Warme und Geschmeidige tendiert. Mehr dazu in Kürze: Sowohl der MODEL 70 als auch der CD 70 befinden sich aktuell im Test bei uns.

HDMI und bidirektionales Bluetooth

Modernisiert zeigt sich die Anschlusssektion: Für den unkomplizierten Ton-Spagat zum Fernseher ist eine HDMI-ARC-Buchse an Bord, wodurch sich die Lautstärke des Amps bequem über die TV-Fernbedienung regulieren lässt. Zudem fungiert das integrierte Bluetooth-Modul dank aptX Adaptive- und aptX HD-Unterstützung nicht nur als Empfänger für Smartphones, sondern optional auch als Sender, um den Musik- oder Fernsehton kabellos an entsprechende Kopfhörer weiterzureichen – ein hübsches Feature, wie wir finden. Vinyl-Freunde steuern den Amp direkt über eine integrierte MM-Phonostufe an.

Vibrationsgeschütztes Laufwerk

Als klanglich wie optisch maßgeschneiderter Spielpartner steht der Marantz CD 70 parat. Er nutzt denselben D/A-Wandler wie der Verstärker und setzt – an anderer Stelle – ebenfalls auf die klangprägenden HDAM-Schaltkreise. Um mechanische Störeinflüsse und Vibrationen beim Auslesevorgang zu minimieren, spendiert Marantz dem Gehäuse ein doppellagiges Chassis, optimierte Isolationsfüße sowie gezielt platzierte Kupferkomponenten im Inneren.

Mit HiRes-USB-A-Schnittstelle

Wer digitale Musik jenseits der klassischen Silberscheibe zuspielen möchte, findet auf der Front einen USB-A-Anschluss. Dieser verarbeitet hochauflösende Audio-Formate wie FLAC HD, ALAC, AIFF und natives DSD. Für ungestörte Hörsessions im Sessel gibt’s zudem einen volldiskret aufgebauten Kopfhörerverstärker, der eine automatische Kopfhörererkennung sowie eine anpassbare Verstärkungsstufe (Gain) besitzt.

Verfügbarkeit und Preise

Der Vollverstärker Marantz MODEL 70 und der CD-Player CD 70 sind ab dem 15. August 2026 in den klassischen Farbvarianten Schwarz und Silber-Gold erhältlich. Der MODEL 70 wird rund 850 Euro kosten, der CD 70 wechselt für 600 Euro den Besitzer.