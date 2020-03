Es ist mal wieder soweit: Das umtriebige HiFi Forum Baiersdorf läutet die neue Veranstaltungssaison ein – gleich drei Events stehen vor der Tür.

Los geht’s mit der Heimkino-Messe „Kino zuhause“ am Freitag, den 20. März und Samstag, den 21. März 2020, jeweils von 13:00 – 19:00 Uhr. Hierfür kündigt das HiFi Forum kompetente Referenten zu den vielfältigen Technologien und Ausstattungsoptionen rund ums heimische Kino an. Gezeigt werden unter anderem Nahfeldleinwände und -beamer, OLED-TVs, Lautsprechersetups und Verstärker.

Die nächste Veranstaltung gibt es am Freitag, den 17. April 2020, von 14:30 – 19:00 Uhr: Jan Sieveking von Sieveking Sound referiert über die Kabel des Herstellers Cardas. Sie sollen sich – so die Pressemitteilung zur Veranstaltung – nicht nur durch eine herausragende Verarbeitung, sondern auch durch ein Kabeldesign nach dem Prinzip des Goldenen Schnitts auszeichnen. Das Klangerlebnis sei absolut neutral und transparent, mit superber Dynamik und Geschwindigkeit, so die Pressemitteilung weiter.

Die letzte Frühjahrsveranstaltung findet statt am Samstag, den 25. April 2020, von 10:00 – 15:00 Uhr: Es handelt sich dabei um einen Workshop zu den Harmonix-Tuningprodukten – die Produktpalette umfasst unter anderem Spikes, Basen und Resonatoren. Es referiert Ed Doggen von der Firma Daluso, die für den Vertrieb der Produkte verantwortlich zeichnet.

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf



Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/