Im Herzen der Stuttgarter Innenstadt wollen Julien Gibon und Marlon Knoke mit HighFidelium einen „Ort der Ruhe“ schaffen, ist auf der Webpage zu lesen, gleichwohl ist auf den 200 Quadratmetern Ladenfläche offenbar immer wieder so einiges los. Wie etwa interessante Veranstaltungen:

Am 26.3.2020 heißt es ab 20 Uhr „Bügeln, Saugen, Putzen“:

Keine Sorge, der geneigte Besucher soll weder Eimer noch Lappen mitbringen, sondern vielmehr seine Lieblings-LP: Neben generellen Infos, Tricks und Tipps zum Thema Vinyl, geht‘s nämlich um das Thema Plattenpflege. Interessierte Schwarzhörer erhalten dabei Gelegenheit, sich die Wirkung eines Wasch- und Bügelvorgangs anhand der mitgebrachten Schallplatte vor Ohren führen zu lassen.

„Seien Sie erstaunt, was da noch an der Basis geht“, kündigt das HighFidelium-Team an. Für die Hörproben vor Ort sind an diesem Abend Edellaufwerke von Pro-Ject und Plattenspieler von Zavfino am Start, die an die neue Waversa-Phonovorstufe angeleint werden.

Am 23.4.2020, ebenfalls ab 20 Uhr, kommt der Gründer und Geschäftsführer von Gold Note, Maurizio Aterini, zu Besuch:

Die Geräte des in der Toskana beheimateten Familienunternehmens zeichneten sich durch perfekte Verarbeitung, tolles Design und ihre Klangqualität aus, so das HighFidelium-Team. Plattenspieler, Digitalkomponenten, Verstärker und Lautsprecher – obwohl sich die Produktpalette von Gold Note durchaus umfangreich liest, setze der Hersteller laut Eigenbekunden zu „100 % auf Made in Italy“. Wir hatten zuletzt den Gold Note DS-10 im Test.

Knabbereien, Antipasti und Brot ergänzen bei beiden Veranstaltungen das akustische um das leibliche Wohl.

Anmeldungen oder noch offene Fragen und Wünsche werden erbeten an: bindabei@highfidelium.de

Kontakt

HighFidelium

Hauptstätter Straße 58

70178 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49(0)711 62005300

E-Mail: info@highfidelium.de

Web: https://www.highfidelium.de/