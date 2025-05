Eine Legende zieht weiter: Bevor die High End ab 2026 in Wien zelebriert wird, setzt der Subwoofer-Spezialist Velodyne Acoustics zum Abschluss der Münchner Aktivitäten noch einmal ein echtes Zeichen im Tieftonbereich – und zwar mit einer Deutschlandpremiere.

Velodyne-Subwoofer-Serie SPL-X: Vier Modelle auf einen Streich

Präsentiert wird die brandneue SPL-X Subwoofer-Serie. Sie soll, so Velodyne, mit durchzugsstarkem Bass, moderner App-Steuerung und einem Design beeindrucken, das Funktionalität mit Ästhetik vereint. Die vier Modelle mit 10-, 12-, 15- und 18-Zoll-Treibern dürften für nahezu jede Raumgröße die passende Lösung bieten.

Smarter Bass

Im Zentrum der SPL-X Serie steht die intelligente Steuerung über die AutoEQ-SUB-App. Diese ermöglicht eine automatische Einmessung via Bluetooth und Mikrofon – bequem vom Hörplatz aus. Ziel ist es, den Subwoofer perfekt an den Raum anzupassen und Bass in optimaler Dosierung zu liefern.

Für weitere individuelle Anpassungen bietet die App umfangreiche Optionen: von Lautstärke, Phase und Delay bis zu feinjustierbarem Crossover (30 – 200 Hertz, 1-Hz-Schritte), Subsonic- und Hochpassfiltern sowie speicherbaren Presets (u. a. für Kino, Jazz oder Gaming). So lässt sich Velodynes SPL-X Serie flexibel an persönliche Vorlieben und Setups anpassen.

Schnittstellen

Dank diverser Schnittstellen – Cinch, XLR und High-Level – lässt sich die Velodyne-SPL-X Serie mit nahezu jedem Audiokonzept kombinieren, vom klassischen HiFi-Verstärker über den AV-Receiver bis hin zur Studioumgebung. Und wer noch mehr Bassdruck möchte, kann per Daisy-Chain mehrere Geräte koppeln und so das Tiefton-Erlebnis weiter steigern.

Wo?

Die Vorführungen finden statt in den Räumen von Audio Reference (MOC, Atrium 3.1, Räume C112 & D111) – freuen Sie sich darauf, „bass erstaunt zu werden“!

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 5 33 20 359

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de/