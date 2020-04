Sie möchten sich von Musik und Filmton mal so richtig die Magengegend massieren lassen? Dann könnte die Anschaffung eines potenten Subwoofers als Unterstützung für Ihr HiFi- oder Heimkino-Setup ratsam sein. Der Hersteller Velodyne ist sattsam bekannt für seine Expertise im Subwoofer-Bereich – und hat mit seiner Flaggschiffserie Digital Drive Plus (DD+) ein paar echte Wonneproppen am Start.

Getreu dem Motto „Make a Change“ hat Velodyne eine neuerliche Trade-In-Aktion gestartet: Alle Käufer der Modells Digital Drive 10 Plus können bis einschließlich 31. Mai 2020 von deutlichen Preisnachlässen profitieren – indem sie ihren alten Subwoofer in Zahlung geben.

Der Velodyne Digital Drive 10 Plus kommt mit einem amtlichen Zehnzöller, der von einer Class-D-Stufe mit 1250 Watt Sinusleistung angetrieben wird. Die untere Grenzfrequenz beträgt satte 18,7 Hertz, das dürfte Donnergrollen, Orchester und große Orgelpfeifen standesgemäß in den Hörraum schieben. Mit an Bord ist eine Raumkorrektur, die im Zusammenspiel mit dem im Lieferumfang enthaltenen Einmessmikrofon eine optimale Anpassung des Subwoofers an die Raumakustik ermöglicht.

Appetit bekommen? Dann informieren Sie sich zunächst beim Vertrieb Audio Reference (Konntakt siehe unten) über den nächstgelegenen Fachhändler und erfahren Sie, was Sie für Ihren altgedienten Subwoofer – unabhängig von Preisklasse und Marke – bekommen. Wenn Sie sich handelseinig werden, ist ein Preisnachlass von bis zu 1.590 Euro möglich. Bei maximalem Preisnachlass zahlen Sie also 3.000 statt 4.590 Euro – denn letzteres ist der eigentliche Ladenpreis.

Na dann: fröhliches Tauschen!

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 5 33 20 359

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de/