Der Subwoofer-Spezialist Velodyne stellt mit dem Deep Blue DB-15 einen neuen „Bassmasseur“ vor. Es handelt sich um einen aktiven Sub mit einer Dauersinusleistung von 450 Watt und diversen Einstellmöglichkeiten.

Velodyne Deep Blue DB-15: Technik

Der von Velodyne zum Flaggschiff der Deep-Blue-Serie ernannte Subwoofer kommt mit einem leistungsfähigen 15-Zoll-Treiber, der mit Doppel-Ferritmagneten und einer Vierfach-Schwingspule ausgerüstet ist. Er soll, so der Hersteller, selbst höchste Ansprüche in Bezug auf Verzerrungsarmut, Impulstreue und Tiefgang befriedigen. Als untere Grenzfrequenz gibt der Hersteller 23 Hertz bei eine Abweichung von maximal 3 dB an.

Das geschlossene MDF-Gehäuse ist mehrfach verstrebt. Die Übergangsfrequenz kann an der Rückseite stufenlos zwischen 50 und 200 Hertz eingestellt werden, selbstverständlich sind auch Phasenlage und Lautstärke per Poti regelbar. Außerdem verfügt der Velodyne Deep Blue DB-15 Subwoofer über einen LFE-Eingang für die Zuführung von Signalen per Surround-Zuspieler. Erhältlich ist der Deep Blue DB-15 ab sofort.

Preis Velodyne Deep Blue DB-15: 1.490 Euro

