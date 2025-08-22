"Velodyne Acoustics"-Subwoofer in Weiß

Velodyne Acoustics sorgt für Wohnzimmeraufhellung und bietet mehrere Subwoofer-Serien ab sofort auch in weißem Finish an. Die neuen Varianten sollen technische Tieftonkompetenz mit einem dezenten Erscheinungsbild für moderne Wohnräume verbinden, so der Hersteller.

Es werde Licht …

Mit den weißen Ausführungen der Velodyne-Subwoofer Deep Blue, Impact X, VI-Q und MicroVee X will der Tieftonspezialist auf die gestiegene Nachfrage nach klangstarken, aber wohnraumfreundlich gestalteten Subs reagieren, heißt es.

Ziel sei es gewesen, hochwertiges Tiefton-Equipment in moderne Wohnkonzepte zu integrieren, ohne visuelle Brüche zu erzeugen. Gerade in hell gestalteten Räumen mit offenen Grundrissen, viel Tageslicht, Holz- und Betonflächen sollen sich die Lautsprecher optisch zurücknehmen, ohne an akustischer Präsenz zu verlieren.

In solchen Wohnzimmern lassen sich auch zwei Geräte optisch unauffällig integrieren – ein Vorteil bei raumgreifenden Setups oder wenn kompaktere Hauptlautsprecher verwendet werden. Für klassische Heimkinos bleiben die schwarzen Modelle im Programm, deren Gehäuse Lichtreflexionen vermeiden und sich besser in dunkle Umgebungen einfügen.

Die Kurzsteckbriefe

Technisch entsprechen die weißen Subwoofer ihren jeweils bereits eingeführten Pendants. Der Velodyne MicroVee X beispielsweise arbeitet mit einem 16,5-Zentimeter-Aktivtreiber und zwei Passivmembranen in einem kompakten Gehäuse. Trotz seiner geringen Größe bietet er 300 Watt RMS-Leistung. Der Velodyne Impact X steht mit 10- oder 12-Zoll-Treibern zur Verfügung und bringt es auf bis zu 450 Watt Ausgangsleistung. Der Velodyne Deep Blue setzt auf eine Class-D-Endstufe für kontrollierten und präzisen Bass, während das Topmodell Velodyne VI-Q über digitale Signalverarbeitung, parametrischen Equalizer und automatische Einmessung verfügt.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen weißen Varianten der Velodyne-Subwoofer sind ab sofort erhältlich. Da es in jeder Produktlinie mehrere Größen gibt, bilden wir hier der Übersichtlichkeit halber nicht alle Preise ab. Die Preise liegen je nach Modell und Ausführung zwischen 899 Euro (Impact X 10-Zoll) und 2.499 Euro (VI-Q 15-Zoll).

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 5 33 20 359

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de/