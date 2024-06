„Archivieren, Schützen und Reinigen von Tonträgern“, so könnte man das Ansinnen des bayrischen Anbieters Knosti wohl auf den Punkt bringen, dreht sich doch alles um Lösungen zur Pflege von CDs und vor allem Vinyl. Aktuell kündigt man ein Upgrade des bewährten Schallplattenwaschgeräts Disco-Antistat Ultrasonic an, das, so die Pressemitteilung, „über 45 Jahre Erfahrung in der Pflege und Reinigung von Schallplatten“ vereine.

Schall & Bürste

Die Knosti Disco-Antistat Ultrasonic soll durch eine Kombination aus Ultraschallreinigung und Ziegenhaar-Bürstensystem für eine ebenso schonende wie rillentiefe Reinigung von Schallplatten sorgen. Die stetige Filterung der Reinigungsflüssigkeit während der Waschgänge wirke dabei zusätzlich unterstützend.

Upgrade auf Knosti Disco-Antistat Ultrasonic 2.0

Vinylhörern, die ihr schwarzes Gold mit der ersten Generation der Disco-Antistat Ultrasonic pflegen, bietet Knosti nun ein Upgrade auf die Version 2.0 an.

Das Upgrade umfasst:

Eine fiberglasverstärkte Innenwanne, die den Schwingungen des Ultraschallgebers besonders langfristig standhält und die Lebensdauer des Geräts weiter erhöht.

Ein automatisiertes Magnetventil, welches das Abpumpen der Reinigungsflüssigkeit komfortabler gestaltet und die Gefahr von Anwendungsfehlern minimiert.

Eine umprogrammierte, neue Steuerelektronik, die sowohl Leistung als auch Lebensdauer steigert.

Wie funktioniert‘s?

Einfach per Mail oder Telefon (s.u.) Kontakt aufnehmen und den Knosti Disco-Antistat Ultrasonic sodann einsenden, die Umrüstung erfolge schnell und problemlos, wird versprochen.

Preise:

Neugerät Knosti Disco-Antistat Ultrasonic 2.0: 1.249 Euro

Upgrades des Knosti Disco-Antistat Ultrasonic auf Version 2.0: 130 Euro

Kontakt

Knosti Phono-Zubehör-Vertriebs-GmbH

Gewerbering 4

86666 Burgheim

Deutschland

Telefon: +49(0)8432-94870

E-Mail: info@knosti.de

Web: https://www.knosti.de/