Unison Simply Italy TAD-Jubiläumsedition

Wie wir bereits berichteten, feiert der TAD Audiovertrieb aktuell sein zwanzigjähriges Jubiläum. Neben dem im verlinkten Bericht vorgestellten Rega-Dreher bekommt nun auch der Röhrenverstärker Unison Simply Italy ein Rebrush.

Während das bisherige Modell mit einer bewusst farblich abgesetzten Kirschholzoptik an der Front oder einer schwarzen Front mit Kirschholz-Aussparungen an den Bedienelementen aufwartet, ist der Unison Simply Italy in der TAD-Jubiläumsedition komplett in elegantem Schwarz gehalten.

Geblieben sind die inneren Werte – es handelt sich um einen Class-A-Röhrenvollverstärker mit schaltbarer Gegenkopplung, der sich im Single-Ended- oder Ultralinear-Modus betreiben lässt. Er leistet 2 x 12 Watt und kommt mit speziell selektierten EL34-/ECC82-Röhren.

Preis Unison Research Simply Italy TAD Jubiläumsedition: 1.999 Euro

PS: Sie möchten mehr über Unison erfahren? Dann lesen Sie doch mal unseren Firmenbericht.

