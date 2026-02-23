Unison Research Unico PRE & Unico DM: Vor-End-Kombi | News fairaudio

Darf es ein schmackhaftes Zwei-Gänge-Klangmenü sein? Mit dem Unico PRE und dem Unico DM erweitert Unison Research seine Unico-Serie um eine ambitionierte Vor-End-Kombination. Transistor- und Röhrentechnik, Dual-Mono-Aufbau und moderne Schaltungskonzepte sind die Zutaten, aus denen hier klangliche Gourmetkost entstehen soll.

Unison Research Unico PRE – vollsymmetrischer Vorverstärker

Der Unison Research Unico PRE ist als vollständig symmetrischer Vorverstärker ohne globale Gegenkopplung ausgelegt. Seine dreistufige Verstärkungsarchitektur kombiniert zwei Gold-Lion-ECC83-Röhren mit differenzieller Transistortechnik und zielt auf eine möglichst unverfälschte, musikalisch geschlossene Signalverarbeitung, so die Italiener.

Die Lautstärkeregelung arbeitet in präzisen 0,5-dB-Schritten und soll eine feinfühlige Anpassung an unterschiedliche Lautsprecher und Hörgewohnheiten bieten. Durch ein konsequentes Dual-Mono-Design versprechen sich die Entwickler eine saubere Kanaltrennung.

Zur üppigen Ausstattung zählen eine integrierte MM/MC-Phonostufe, ein eingebauter D/A-Wandler, ein grafisches Display sowie eine relaisbasierte Eingangswahl. Umfangreiche analoge und digitale Ein- und Ausgänge, doppelte Subwoofer-Outs sowie eine Loop-Funktion für DSPs oder Aufnahmegeräte sollen den Unison Research Unico PRE zur flexiblen Schaltzentrale vieler High-End-Systeme machen.

Unison Research Unico DM – leistungsstarke Hybrid-Endstufe

Mit dem Unico DM präsentiert Unison Research das aktuelle Flaggschiff der Unico-Serie im Bereich Leistungsverstärkung. Die Endstufe arbeitet in vollständiger Dual-Mono-Architektur und nutzt eine neu entwickelte Class-A-AB-Ausgangsstufe mit sogenannter A.S.H.A.-Technologie (Analog Synchronized Hybrid Amplification). Dieses Konzept soll die klanglichen Vorzüge von Class-A mit der Effizienz von Class-AB kombinieren und Übernahmeverzerrungen den Garaus machen.

Mit über 220 Watt pro Kanal an 8 Ohm, drei MOSFET-Paaren je Seite und großzügig dimensionierten Netzteilen stellt der Unison Research Unico DM hohe Stromreserven bereit. Zwei Gold-Lion-12AU7/ECC82-Doppeltrioden übernehmen die Spannungsverstärkung. Anschlussseitig stehen ein symmetrischer XLR- sowie ein unsymmetrischer RCA-Eingang zur Verfügung, ergänzt durch Bi-Wiring-fähige Lautsprecherterminals und die Möglichkeit zum Mono-Betrieb per rückseitigem Schalter. Eine Trigger-Schnittstelle (5-24 Volt) erleichtert die Integration in bestehende Anlagen.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Verstärker sind ab sofort verfügbar – in Midnight Black und Velvet Gold. Die Vorstufe Unison Research Unico PRE kostet 5.899 Euro und die Endstufe Unison Research Unico DM 8.499 Euro.

Kontakt

TAD Audiovertrieb

Hallwanger Straße 14

83209 Prien am Chiemsee

Deutschland

Telefon: +49(0)8052–9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/