Unison Research S6 Black Edition | Röhrenverstärker

Wie der TAD Audiovertrieb vermeldet, überarbeitet der italienische Hersteller Union Research gerade einige seiner Verstärker und legt diese in einer speziellen Edition auf: So auch den Vollverstärker S6, der in der Black Edition noch höhere audiophile Ansprüche als das Urmodell befriedigen soll.

Unison Research S6 Black Edition: Optische Upgrades

Fangen wir mit den Äußerlichkeiten an: Der S6 Black Edition kommt mit einer hochglanzlackierten Frontplatte, einem dunklen Finish, das bei Unison „Gun Metal“ heißt – sowie einer neuen Schriftgrafik bzw. Typographie.

Wahre Schönheit kommt von innen – die verbesserte Schaltung des Unison Research S6 Black Edition

Doch interessanter sind wohl die inneren Werte. So wurden beim Unison Research S6 sowohl der Signalweg als auch die Stromversorgung überarbeitet. Dadurch bringt der S6 in der Black Edition nun 40 Watt pro Kanal an die Lautsprecherklemmen, ein Zuwachs von 15 Prozent gegenüber dem Standardmodell, vermittelt über je Kanal drei parallel geschaltete KT77-Gold-Lion-Leistungsröhren.

Interessanter Kniff: Die Beschaltung der Ausgangsröhren wurde so modifiziert, dass ein Kondensator und ein Kathodenwiderstand eingespart werden konnten. Außerdem entstammt die ebenfalls überarbeitete Eingangswahlschaltung nun den Referenz-Geräten von Unison – sie setzt auf Mikro-Relais und eine sogenannte Return-GND-Technologie. Letztlich geht es um möglichst akkurate Massepotenziale, denen als Dreh- und Angelpunkt einer Schaltung ein maßgeblicher Klangeinfluss zukommt, sowie – hier zahlt überdies der Doppelmonoaufbau mit ein – eine möglichst hohe Kanaltrennung.

Kann auch digital …

Damit nicht genug: Der Unison Research S6 hat die neue DAC3-Sektion intus, sodass der Röhrenverstärker neben vier analogen auch drei digitale Eingänge mit High-Res-Anspruch mitbringt: So kann per USB-B PCM-Material bis 384 kHz / 32 Bit und via DSD bis 256fach zugespielt werden. Mit S/PDIF (TOSLINK & RCA) langt der Unison Research S6 Black Edition hoch bis zu 192 kHz.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Black Edition des Unison Research S6 ist ab sofort erhältlich – für 5.999 Euro.

PS: (Nicht nur) Fans von italienischem HiFi sei unser Firmenbericht über Union Research empfohlen.

