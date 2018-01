Eine ganze Reihe neuer mobiler Musikmaschinchen präsentiert der am Starnberger See beheimatete Hersteller Ultrasone: Der Go Bluetooth ist ein leichter, ohraufliegender Reisekopfhörer, der per aptX-Bluetooth und firmeneigener, patentierter Technologien einen, so die Pressemitteilung, „natürlichen, angenehmen Klangeindruck mit präziser Stereobühne und exakter Tiefenstaffelung“ entstehen lasse. Ein integriertes Mikrofon sorgt für Headset-Funktionalität. Bis zu 23 Stunden Spielzeit ohne Ladepause verspricht Ultrasone; geht die Akkuladung schließlich tatsächlich zu Neige, lässt sich der Go Bluetooth auch klassisch via Kabel ansteuern.

Des Weiteren wird ein Bluetooth-Modul namens Ultrasone Sirius vorgestellt, das sich anstelle der abnehmbaren Kabel an jeden Ultrasone-Performance-Kopfhörer anstecken lässt. Die ohrumschließenden Kopfhörer Performance 820, Performance 840, Performance 860 und Performance 880 werden so zu kabellosen Bluetooth-Kopfhörern mit integriertem Mikrofon beziehungsweise Headset-Funktionalität. Über drei Tasten am Modul lassen sich Lautstärke und Wiedergabe steuern – bis zu zwölf Stunden soll eine Akkuladung halten.

Klassisch verkabelt geben sich die Ultrasone-Modelle IQ, Tio, Pyco: Die In-Ear-Hörer IQ und IQ Pro sind Zwei-Wege-Hybridsysteme mit 8-mm-Neodym-Basstreibern und Balanced-Armature-Treibern für Mitten und Höhen – die IQs sollen eine besonders lineare und authentische Wiedergabe ermöglichen. Der noch kompakter bauende Ultrasone Tio kommt mit einem speziellen Hochleistungs-Balanced-Armature-Treiber. Die 6,5-mm-Treiber des Pyco schließlich gehörten zu den kleinsten Schallwandlern und sollen dennoch eine erstaunliche lebendige Klangreproduktion leisten, so Ultrasone. Allen Ultrasone In-Ears liegen fünf Paar Silikon- und zwei Paar Comply-Schaum-Innenohrpolster bei.

Last but not least: Auch in Sachen Wandler und Kopfhörerverstärker bietet Ultrasone eine Lösung. Der 24-Bit/192-kHz-High-Res-DAC Naos misst gerademal 4,6 x 1,8 x 0,6 Zentimeter – bei einem Fliegengewicht von 6 Gramm. Als Zuspieler können Smartphones, Tablets oder auch Computer dienen.

Sämtliche Geräte sind ab sofort verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen:

Go Bluetooth: 149 Euro

Sirius: 139 Euro, im Bundel mit: Performance 820: 239 Euro Performance 840: 329 Euro Performance 860: 389 Euro Performance 880: 469 Euro

IQ: 649 Euro

IQ Pro: 449 Euro

Tio: 349 Euro

Pyco: 169 Euro

Naos: 169 Euro

