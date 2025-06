Es gibt spannende Neuigkeiten vom UK-affinen Input-Audio-Vertrieb. Ab sofort sind auch die Verstärker des britischen Herstellers Ultrafide im Portfolio erhältlich. Hinter dieser noch recht jungen Home-Audio-Marke stehen die Pro-Audio-Unternehmen MC2 Audio und XTA Electronics, die bereits seit Anfang der 1990er Jahre Verstärkerlösungen für Studio und Bühne anbieten. „From the Studio – via the Stage – to the Home“, lautet daher das Motto von Ultrafide – der Name steht übrigens für Ultra-Fidelity.

Ultrafide U4PRE: Vielseitiger Vorverstärker

Der U4PRE ist ein vielseitiger Vorverstärker, der mit vier gleichzeitig nutzbaren Ausgängen sogar Multi-Amping unterstützt. Neben ebenfalls vier Line-Eingängen (je 2 x XLR/Cinch) verfügt er auch über eine integrierte Phonostufe für MM/MC und einen leistungsstarken Kopfhörerverstärker. Die Bedienung erfolgt über zwei Dreh-Drück-Regler und ein OLED-Display, das sich zwischen ihnen befindet. Natürlich gehört auch eine Fernbedienung zum Lieferumfang.

Die Audioschaltung kommt – abgesehen vom Kopfhörerzweig, der in Class-AB arbeitet – im Class-A-Design und soll unter anderem dank kurzer Signalwege und eines großzügig ausgelegten Netzteils klanglich überzeugen. Auf der Rückseite befindet sich ein Erweiterungsport für zukünftige Schnittstellen.

Ultrafide U500DC: Kraftvolle Stereo-Endstufe

Der Ultrafide U500DC ist ein Stereo-Endverstärker mit einer Leistung von 2 x 250 Watt an 4 Ohm bzw. 125 Watt an 8 Ohm. Es kommt eine Art „Hybrid-Design” zum Einsatz: Die Treiberstufe ist in Class-A ausgeführt, während die Endverstärkung eine neu entwickelte, proprietäre Class-D-Schaltung mit Delta-Sigma-Modulation nutzt.

Ein interessantes Feature ist der rückseitige Schalter, mit dem sich zwischen „Pure Timbre“ (neutrale Wiedergabe) und „Vintage“ („warme“ Klangcharakteristik) wählen lässt.

Neugierig geworden? Dann bleiben Sie dran, die Ultrafide-Kombi spielt sich derzeit bei uns warm – ein Testbericht wird also in Kürze folgen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Ultrafide-Verstärker sind ab sofort über Input Audio erhältlich. Beide Geräte kosten jeweils 5.998 Euro.

