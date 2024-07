Das 2011 in Mailand gegründete Unternehmen Ubsound hat sich ganz dem Thema Schallwandlung verschrieben. Wichtigste Produktlinie sind Lautsprecher, es werden aber auch Ohr- und Kopfhörer entwickelt und hergestellt. Mit dem F85 stellt Ubsound nun einen neuen Standlautsprecher vor, der mit einem einzigen Treiber auskommt.

Ubsound F85: Flaggschiff-Lautsprecher aus Mailand

Entwicklungsziel war es, so Ubsound-Chef Marzio Gasparro, „den besten Breitband-Standlautsprecher aller Zeiten“ zu bauen. Drei Hürden galt es dabei zu überwinden. Erstens haben Breitbandlautsprecher oft eine begrenzte Belastbarkeit. Durch geschickte Abstimmung sei es den Ubsound-Ingenieuren jedoch gelungen, bei einer Impedanz von 8 Ohm und einer Empfindlichkeit von 90 dB/W/m eine Belastbarkeit von bis zu 200 Watt pro Kanal zu erreichen.

Zudem habe man es geschafft, einen für ein Breitbandkonzept extrem weiten Frequenzgang von 26 bis 22000 Hertz zu erzielen. Und nicht zuletzt sei auch das Dynamikverhalten hervorragend, obwohl die „Last“ nicht wie bei Mehrwegekonzepten auf mehrere Treiber verteilt werden kann. Zum Einsatz kommt ein 21-cm-Breitbandlautsprecher, der auf einem nach vorn abstrahlenden Bassreflexsystem spielt.

Ausführung, Fertigungszeit und Preis

Die Lautsprecher werden komplett in Manufakturarbeit in Italien hergestellt und kommen in einer aufwendig aufgetragenen Klavierlack-Lackierung in glänzendem Schwarz. Jeder Lautsprecher wiegt 25 Kilogramm. Gefertigt wird auf Bestellung, die Fertigungszeit beträgt üblicherweise 8 – 10 Wochen. Der Preis der Ubsound F85 liegt bei 30.000 Euro.

Kontakt

UBSOUND Group

Via Tucidide 56

20134 Mailand

Italien

Telefon: +39 02 70126655

E-Mail: info@ubsound.com

Web: https://www.ubsound.com/