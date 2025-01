Carsten Hicking von Audionext/Audiodomain darf man getrost als einen jener Vertriebspioniere ansehen, die highendiges Digital- sowie Mobilaudio in Deutschland mit etabliert haben. Sein Trüffelnäschen hat mal wieder Fährte aufgenommen, wenngleich die neuen Kugellautsprecher von UB+ mit ihren Bluetooth-Schnittstellen, ihrer Portabilität und auch preislich keineswegs Highend-Lösungen darstellen. Interessant erscheinen die aus Singapur nach Deutschland gerollten Klangbälle nichtsdestotrotz durchaus …

UB+ dB1 Doublebass: Komplett mit Ständern

Der UB+ dB1 Doublebass (siehe Bild oben) ist ein Kugellautsprecher, der mit Viereinhalbzoll-Tiefmitteltönern und einem Hochtöner mit Seidenkalotte ausgestattet ist. Die Tiefmitteltöner werden bassseitig von – nomen est omen – zwei seitlich angeordneten 5,2-Zoll-Passivradiatoren unterstützt. Der dB1 Doublebass lässt sich kabellos mit bis zu acht weiteren Lautsprechern verbinden. Die Zuspielung erfolgt über Bluetooth 5.3. Integriert ist ein 2.500-mAh-Akku, der bis zu 20 Stunden Musikgenuss am Stück ermögliche, verspricht der Hersteller.

Die Gehäuse der UB+ dB1 Doublebass sind in drei Farbvarianten erhältlich: Weiß (glänzend), Schwarz (glänzend) und Metallic-Grau (matt). Das grundsätzliche Design dürfte Devialet-Fans nicht ganz unbekannt vorkommen … Die Bedienung der Lautsprecher erfolgt wahlweise über einen zentralen Drehschalter aus gebürstetem Aluminium ober über die kostenlose UB+ Seek App, die unter anderem einen Equalizer bietet.

Stationär oder mobil?

Kostenlos mitgeliefert wird überdies ein dreibeiniges Stativ, das eine Aufstellung in drei verschiedenen Höhen ermöglicht. Der runde Bluetooth-Lautsprecher wird magnetisch auf dem Stativ gehalten. Wer mag, kann den UB+ dB1 Doublebass aber auch mit dem mitgeliefertem Leder-Trageriemen transportieren.

Immersiv: UB+ S1 Circle

Der knapp ein Kilogramm schwere UB+ S1 Circle soll durch sein 360°-Klangbild, sprich seinen immersiven Sound klanglich nicht minder überzeugen, so der Hersteller. Er kommt mit kleineren 2,5-Zoll-Tieftönern, zwei Seidenhochtönern sowie ebenfalls zwei Passivradiatoren.

Das Bassreflexsystem soll einen klaren, tiefreichenden Bass und eine umfängliche Klangbühne liefern. Wer mag, kann über den True-Wireless-Stereo-Modus zwei Exemplare verbinden, um echtes Stereo zu genießen.

Außerdem ist ein Mikrofon an Bord, sodass der UB+ S1 Circle auch per Freisprechen angesteuert werden kann. Und natürlich lässt sich auch diese Kugel mit der hauseigenen App verbändeln. Der S1 Circle ist in sechs Farbvarianten (siehe Bild) erhältlich – auch im Onlineshop (s.u.).

Preise:

• UB+ dB1 Doublebass: 299 Euro

• UB+ S1 Circle: 199 Euro

