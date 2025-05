Das amerikanische Unternehmen Twelve South hat sich bei Apple-Jüngern in den letzten Jahren einen Namen gemacht – vor allem für seine nützlichen Zubehörgeräte für Apple-Produkte. Nun gibt es ein neues Tool namens AirFly Pro 2.

Nicht nur fürs Flugzeug – Twelve South AirFly Pro 2

Stellen Sie sich vor, Sie besitzen einen hochwertigen kabellosen Kopfhörer, möchten aber beispielsweise das Bordprogramm eines Ferienfliegers genießen. Das geht normalerweise nur mit einem kabelgebundenen Kopfhörer, den Sie ins Entertainment-System des Sitzes einstöpseln.

Oder Sie nutzen den Twelve South AirFly Pro 2: Dieses praktische und kompakte Gerät baut gewissermaßen eine „Luftbrücke.“ Der Miniklinkenanschluss wandert in die Buchse des Bord-Entertainment-Systems – und der AirFly Pro 2 funkt das Signal via Bluetooth weiter an Ihren BT-Kopfhörer. Wenn Sie wünschen übrigens auch an den Kopfhörer Ihrer Begleitung, denn es können bis zu zwei Bluetooth-Kopfhörer gleichzeitig genutzt werden. Auch wenn Twelve South zumeist Produkte für Apple-Fans baut: Der AirFly Pro 2 ist natürlich mit jedem Bluetooth-Kopfhörer kompatibel – unabhängig von der Marke.

Andersherum …

Doch auch andersherum wird ein Schuh draus. Mit einem einfachen Tastendruck wechselt der Twelve South AirFly Pro 2 den Modus. Nun können Sie per Bluetooth von Ihrem Smartphone zuspielen und der AirFly Pro 2 fungiert als D/A-Wandler: An seinem Miniklinkenausgang steht das gewandelte Audiosignal bereit – und kann z.B. Aktivlautsprechern oder einem Verstärker zugeführt werden.

Preis, Varianten und Verfügbarkeit

Der AirFly Pro 2 ist aktuell in Weiß erhältlich, später sollen weitere Farben folgen. Zu erwerben ist das praktische Tool im Onlineshop von Twelve South, aber auch alsbald bei Amazon. Im Juni soll die Markteinführung im Apple-Shop folgen, heißt es. Der Preis: 69,99 Euro

