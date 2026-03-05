News
Trigger-Steuerkabel von definiteAudio für rooExtend-Box

definiteAudio Trigger-Steuerkabel: Smarte Idee für Roon und Linux

von | 5. März 2026

Der deutsche Hersteller definiteAudio hat eine pfiffige Idee zur Marktreife gebracht: Wie wäre es, wenn man über Roon Hifi-Geräte mit Triggereingang steuern könnte? Gedacht, getan: Mit dem neuen Triggerkabel sowie der rooExtend-Box geht genau das.

definiteAudio Triggerkabel: So funktioniert’s

Zunächst einmal brauchen Sie die rooExtend-Box. Diese Hardwarelösung macht es möglich, das Roon-Ökosystem mit anderen kabelgebundenen und kabellosen Erweiterungen aufzupeppen. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, Roon mit der AppleWatch zu steuern, das Microsoft-Surface-Dial oder die kabellose SpaceMouse als drahtloses Steuergerät für Roon zu nutzen (weitere Einsatzszenarien hier).

Die rooExtend-Box für Roon-Anwendungen

Die rooExtend-Box bietet spannende Erweiterungsmöglichkeiten für das Roon-Ökosystem

Kleines Kabel, viel Komfort

Das Triggerkabel ist der neueste Streich aus dem Hause definiteAudio. Hier können Sie in Kombination mit der rooExtend-Box HiFi-Geräte mit Trigger-Eingang – zum Beispiel Verstärker oder Quellgeräte – komfortabel und auf Wunsch auch automatisiert steuern. Das reduziert unnötige Standby-Zeiten und kann den Bedienkomfort im täglichen Betrieb deutlich erhöhen.

Das ist noch nicht alles: Auf Anfrage gibt’s Software, mit der das Trigger-Kabel auch in individuelle Linux-Umgebungen integriert werden kann – falls Sie Lust haben, eigene Steampunk-Ideen zu entwickeln.

