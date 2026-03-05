Trigger-Steuerkabel von definiteAudio für rooExtend-Box

Der deutsche Hersteller definiteAudio hat eine pfiffige Idee zur Marktreife gebracht: Wie wäre es, wenn man über Roon Hifi-Geräte mit Triggereingang steuern könnte? Gedacht, getan: Mit dem neuen Triggerkabel sowie der rooExtend-Box geht genau das.

definiteAudio Triggerkabel: So funktioniert’s

Zunächst einmal brauchen Sie die rooExtend-Box. Diese Hardwarelösung macht es möglich, das Roon-Ökosystem mit anderen kabelgebundenen und kabellosen Erweiterungen aufzupeppen. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, Roon mit der AppleWatch zu steuern, das Microsoft-Surface-Dial oder die kabellose SpaceMouse als drahtloses Steuergerät für Roon zu nutzen (weitere Einsatzszenarien hier).

Kleines Kabel, viel Komfort

Das Triggerkabel ist der neueste Streich aus dem Hause definiteAudio. Hier können Sie in Kombination mit der rooExtend-Box HiFi-Geräte mit Trigger-Eingang – zum Beispiel Verstärker oder Quellgeräte – komfortabel und auf Wunsch auch automatisiert steuern. Das reduziert unnötige Standby-Zeiten und kann den Bedienkomfort im täglichen Betrieb deutlich erhöhen.

Das ist noch nicht alles: Auf Anfrage gibt’s Software, mit der das Trigger-Kabel auch in individuelle Linux-Umgebungen integriert werden kann – falls Sie Lust haben, eigene Steampunk-Ideen zu entwickeln.

Kontakt

ATR - Audio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Wallufer Straße 2

65343 Eltville am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)20-882 66 22

E-Mail: eltville@audiotra.de

Web: https://www.audiotra.de/