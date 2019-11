Ihr Vorsatz fürs neue Jahr ist nicht „abnehmen“ oder „gesünder essen“, sondern „mehr Tiefgang im Bass“? Ihnen kann geholfen werden: mit der Umtauschaktion von Audio Reference. Sie können einen beliebigen Subwoofer in Zahlung geben und erhalten sodann einen der vielfach ausgezeichneten Subwoofer Velodyne DD-10 Plus oder Velodyne DD-12 Plus zum Sonderpreis – und zwar wahlweise in Hochglanz-Schwarz oder Ebenholzfurnier.

Der Velodyne DD-10 Plus ist ein aktiver Subwoofer mit 10-Zoll-Treiber und Raumkorrektur (Software und Messmikrofon werden mitgeliefert). Der eingebaute Class-D-Verstärker bringt satte 1250 Watt Sinusleistung.

Wem das noch nicht genügt, der kann mit dem Velodyne DD-12 Plus und seinem 12-Zoll-Treiber noch tiefer in den Frequenzkeller steigen – Velodyne gibt eine untere Grenzfrequenz von 15,5 Hertz an. Auch hier ist die Möglichkeit zur Raumkorrektur natürlich dabei.

Und so funktioniert die Aktion: Setzen Sie sich mit einem Velodyne-Fachhändler in Verbindung und geben Sie dort Ihren vorhandenen Alt-Subwoofer in Zahlung. Den nächstgelegenen Velodyne-Fachhändler können Sie bei Audio Reference am Telefon oder per E-Mail (Kontakt siehe unten) erfragen. Sodann erhalten Sie einen Rabatt von 1.391 Euro auf den DD-10 Plus beziehungsweise 1.491 Euro auf dem DD-12 Plus.

Damit ergeben sich folgende Preise:

Velodyne DD-10 Plus statt 4.590 Euro nur 3.199 Euro

Velodyne DD-12 Plus statt 4.990 Euro nur 3.499 Euro

Die Aktion läuft noch bis zum 31. Dezember 2019 – solange der Vorrat reicht.

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 5 33 20 359

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de/