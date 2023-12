Bisher hat sich die IAD GmbH mit dem Vertrieb von Stereo- und Hifi-Komponenten sowie Lautsprechern einen Namen gemacht. IAD führt unter anderem so klangvolle Marken und Unternehmen wie Audiolab, Leak, Luxman Quad und Wharfedale im Portfolio. Nun setzt IAD direkt an der Quelle an – und nimmt Tonträger des japanischen „Stereo Sound“-Labels ins Programm auf.

Tonträger von Stereo Sound: analog + digital

Zum erklärten Ziel des japanischen Musikverlages Stereo Sound gehört, besonders hochwertige und audiophile Aufnahmen anzubieten. Dabei umfasst das Programm einen ausführlichen Klassik-Katalog; große Künstler wie Frank Sinatra sowie japanische Musikerinnen und Musiker sind aber ebenso mit von der Partie.

Mit dem gleichnamigen Hifi-Magazin sind die Japaner übrigens bereits seit 1966 erfolgreich am Start – es darf mithin einiges an Expertise erwartet werden. Jedes einzelne musikalische Werk, das bei Stereo Sound publiziert wird, basiert auf originalen Masterbändern, die sorgfältig und ohne technische „Taschenspielertricks“ für das jeweilige Zielmedium aufbereitet werden.

Bei alledem denkt Stereo Sound sowohl an analoge wie digitale Connaisseurs: Neben Schallplatten gibt es also auch CDs, SACDs und sogar Blu-ray-Discs mit besonders hoher Auflösung (DSD256). Zudem soll es ab 2024 Musik im DSD-Format auch auf USB-Sticks geben.

Einen vollständigen und aktuellen Überblick über das Musikrepertoire finden Sie hier.

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: service@iad-gmbh.de

Web: https://www.iad-audio.de/