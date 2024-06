Jetzt wird es farbenfroh: Tivoli Audio bringt mit seinem mobilen Radio PAL+ BT einen robusten und wetterfesten Begleiter an den Start, der noch dazu in sieben Farben erhältlich ist. On top gibt es lange Akkulaufzeiten und kompakte Abmessungen für den mobilen Einsatz am Badesee oder im Garten.

Tivoli Audio PAL+ BT: Mit Radio- und Equalizer-Presets

Das Tivoli PAL+ BT ist ein klassisches Mono-Radio mit eingebautem 64-mm-Breitbandlautsprecher, das sowohl UKW/FM als auch DAB+ empfangen kann. Zehn Radio-Presets machen es möglich, Lieblingssender bequem abzuspeichern. Equalizer-Presets gestatten eine Klanganpassung an den persönlichen Geschmack, eine Dynamic-Range-Control-Funktion soll – nach Art einer Loudness-Schaltung – auch bei geringen Lautstärken einen vollmundigen Klang sicherstellen.

An oder von der Leine …

Außerdem ist ein Bluetooth-Empfänger an Bord, sodass kabellos von anderen Geräten zugespielt werden kann. Wer mag, kann zudem per 3,5-mm-Stereoklinke andere Quellgeräte ankabeln. Ein Kopfhörerausgang komplettiert das Angebot.

Praktisches & Preis

Die kompakten Abmessungen (92 x 153 x 115 mm) und das geringe Gewicht von gerade einmal 900 Gramm machen das Radio zum optimalen Begleiter für den mobilen Einsatz. Der integrierte Akku soll eine Laufzeit von mindestens zwölf Stunden sicherstellen. Außerdem ist das PAL+ BT laut Tivoli Audio spritzwassergeschützt.

Das Tivoli Audio PAL+ BT ist in sieben Farben erhältlich. Neben Schwarz und Weiß gibt es auch Varianten in Rot, Blau, Pink und Gelb sowie einer glänzenden Chromoberfläche. Der Preis: 249 Euro

Kontakt

Sintron Distribution GmbH

Südring 14

76473 Iffezheim

Deutschland

Telefon: +49(0)7229-182931

E-Mail: info@sintron.de

Web: https://tivoliaudio.eu/