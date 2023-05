Der Hersteller Thorens kündigt ein neues Referenzlaufwerk für höchste Ansprüche an. Es soll an den ersten Thorens-Reference-Plattenspieler des bereits vor 140 Jahren (!) gegründeten Unternehmens anknüpfen, der erstmals 1980 vorgestellt wurde. Es kommen, so Thorens, völlig neue Technologien zum Einsatz.

Thorens New Reference: Unerschütterliche Vinylwiedergabe

Höchstes Entwicklungsziel für diesen Ausnahmeplattenspieler sei es gewesen, jedwede unterwünschte Schwingung zu unterbinden – vom Trittschall über die Schallwellen der wiedergegebenen Musik bis hin zu Gebäudeschwingungen oder den Eigenschwingungen des Plattenspielers.

Mit dem Thorens New Reference habe man – so die Pressemitteilung – erstmals ein Laufwerk von Grund auf neu entworfen, und zwar mit einem aktiven Schwingungsisolationssystem. Das sei unter anderem das Ergebnis einer Kooperation zwischen Thorens und dem Hannoveraner Unternehmen Seismion, das sich gewissermaßen „hauptberuflich“ um aktive Schwingungsisolation kümmert.

Sie haben richtig gelesen, es handelt sich um eine aktive Vibrationsisolierung, die piezoelektrische Beschleunigungssensoren höchster Empfindlichkeit nutzt, um unerwünschte Schwingungen in Echtzeit zu analysieren und dann mit aktiven Dämpfungselementen gegensteuert.

Außerdem hat Thorens sehr viel Entwicklungsarbeit in einen möglichst optimalen Antrieb gesteckt. Hier kommt unter anderem ein 3-Phasen-Synchronmotor zum Einsatz, der den auf einem hydrodynamischen Lager ruhenden Plattenteller über einen Präzisionsriemen antreibt.

Der Thorens New Reference lässt sich auf Wunsch mit bis zu drei Tonarmbasen bestücken und kann Tonarme von 9, 10 und 12 Zoll aufnehmen. Neben dem neu entwickelten TP160-Tonarm in 12“ Länge und durchgehender Silberverkabelung kommt der Thiele-TA01-Tonarm zum Einsatz.

Der Verkaufspreis für den Thorens New Reference ist noch nicht bekannt. Die Premiere findet im Rahmen der Münchner High End statt – Sie finden Thorens in Halle 3, Raum M06.

