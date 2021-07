Der Entwickler und Industriedesigner Helmut Thiele war und ist für klangvolle Marken wie Thorens, Genuin Audio oder auch Heco/Magnat tätig. In einem Alter, in dem andere schon in den Ruhestand gehen, hat er sich jetzt nochmal an ein Herzensprojekt gewagt, einen „Zero Tracking Error“-Tonarm. Dazu gibt’s auch einen passenden Plattenspieler.

Thiele TA01 Tonarm

Der Thiele-Tonarm will das beste aus beiden Welten in Bezug auf Dreh- und Tangentialtonarm kombinieren: mit dem Ziel, das Tonabnehmersystem mit möglichst minimalem Spurfehlwinkel über die Schallplatte zu führen. Das Tonarmrohr besteht aus zwei Carbonrohren, die konzentrisch zueinander angeordnet sind und deren Zwischenraum gelgefüllt ist. Die Tonarm-Basis des Thiele TA01 hingegen besteht gänzlich aus Aluminium.

Thiele TT01 Laufwerk

Der Plattenspieler kommt mit einer Zarge, die aus drei Ebenen mit jeweils unterschiedlichen Holzwerkstoffen und Bedämpfungen besteht. So sollen Störungen durch den Antriebsmotor bestmöglich vom Tonarm beziehunsgweise Tonabnehmer ferngehalten werden. Die Antriebselektronik wurde gemeinsam mit Walther Fuchs von Volpe Audio entwickelt.

Tonarm wie Laufwerk werden, so heißt es in der Pressemitteilung, hierzulande in Manufakturarbeit gefertigt. Kompatibilität zu bestehender Technik wird großgeschrieben: Thiele fertigt auf Wunsch individuelle Grundplatten an, damit der TA01 optimal in andere Laufwerke integriert werden kann.

Zur Markteinführung im September gibt es das Paket aus Thiele-Tonarm und -Laufwerk inklusive maßgeschneiderten Flightcases für 19.500 Euro. Der Tonarm ist darüber hinaus auch einzeln erhältlich, er kostet 9.500 Euro.

