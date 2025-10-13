Meerane ruft – und die feine Audiowelt kommt nach Sachsen: Am Freitag, den 31. Oktober, und Samstag, den 1. November 2025 laden the voice – exclusiv HiFi und der High-End-Vertrieb nortus Audiotronic zu einer besonderen Produktschau ein. Wer Freude an hochwertiger Musikwiedergabe hat – oder sie noch entdecken möchte – ist hier gut aufgehoben.

Mit allen Sinnen

In entspannter Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher hochwertige Audiotechnik nicht nur hören, sondern mit allen Sinnen erleben – samt kompetenter Beratung und Raum für persönliche Gespräche. Die stilvollen Vorführräume in Meerane bieten dafür den passenden Rahmen.

Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Komponenten von Herstellern, die für Qualität und Klangkultur stehen. So werden etwa Lautsprecher von AudioSolutions aus Litauen präsentiert, darunter die Overture O304F (hier unser Test zur kleineren O203F) sowie die Figaro-Modelle BL2 und S2.

Ergänzt wird das Programm durch Elektronik vom hessischen Elektronikspezialisten Trigon – etwa den Exxceed Amp, den Exxceed Server sowie den Exxact Amp –, die für deutsche Ingenieurskunst, Präzision und Zuverlässigkeit stehen.

Eidgenössische Klangkunst

Für ganz besondere klangliche und auch optische Akzente sorgt die kompakte VOX 3 A der Schweizer Manufaktur SoundKaos, die mit ausgefallenen Materialien und einem originellen Konzept aufwartet. Und nicht nur das: Hier bei fairaudio wird alsbald ein Review dieses Ausnahmelautsprechers zu lesen sein!

Die passende Ergänzung bilden schließlich hochwertige Kabelverbindungen von AudioArtCable, die dafür sorgen, dass das musikalische Potenzial der Kette auch wirklich ankommt.

Hören, Staunen, Schnacken

Neben spannenden Vorführungen stehen die Expertinnen und Experten von nortus Audiotronic sowie das Team von the voice – exclusiv HiFi für alle Fragen bereit – ganz gleich, ob man sich bereits in der High-End-Welt zuhause fühlt oder sich ihr gerade erst nähert.

Die Veranstaltung bietet also mehr als nur guten Klang: Sie schafft Raum für Austausch, Neugier – und bestimmt sogar für das eine oder andere Aha-Erlebnis. Der Eintritt ist frei.

Wann?

Freitag, 31. Oktober 2025, 15 – 19 Uhr

Samstag, 1. November 2025, 10 – 17 Uhr

Wo?

the voice – exclusiv HiFi

Johannisstr. 32 | 08393 Meerane

Web: https://www.exclusivhifi.de/

Bei weiteren Fragen zur Veranstaltung steht Ihnen nortus Audiotronic – Kontaktdaten siehe unten – vorab gerne zur Verfügung.

Kontakt

Nortus Audiotronic

In den Niederwiesen 4a

76744 Wörth am Rhein

Deutschland

Telefon: +49(0)7271-12990-25

E-Mail: info@nortus-audiotronic.de

Web: https://www.nortus-audiotronic.de