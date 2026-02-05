Wer sagt eigentlich, dass man erst Ende März mit dem Frühjahrsputz beginnen kann? Mit neu gestalteten Vorführräumen setzt der Fachhändler The Voice – Exclusiv HiFi den Fokus jedenfalls schon jetzt konsequenter auf eine blitzblanke Raumakustik. Ziel der umfassenden Überarbeitung war eine Hörumgebung, in der hochwertige Komponenten ihr klangliches Potenzial unverfälscht zeigen können.

Ausgewogen abgestimmt

Im Zentrum der Maßnahmen standen die gezielte Bedämpfung, die Kontrolle von Reflexionen sowie eine ausgewogene Raumabstimmung. Mal will reproduzierbare und realitätsnahe Hörbedingungen zu schaffen, die eine differenzierte Beurteilung hochwertiger Audiokomponenten ermöglichen.

Raum + Klangfarben

Die akustische Optimierung wurde systematisch umgesetzt und auf die räumlichen Gegebenheiten abgestimmt. Das Ergebnis sind – so heißt es – deutlich verbesserte Wiedergabebedingungen mit präziser Raumabbildung, klarer Ortbarkeit und einer ausgewogenen Klangfarbenbalance. Musik soll so in ihrer natürlichen Struktur und Dynamik erfahrbar werden.

Ausgewählte Marken

In den modernisierten Vorführräumen lassen sich unter anderem Systeme von AudioSolutions, Trigon, SoundKaos (siehe unser Test der Soundkaos VOX 3 A) sowie Verkabelung von AudioArtCable unter kontrollierten Bedingungen hören. Die neue akustische Abstimmung erleichtert es, feine klangliche Unterschiede herauszuarbeiten und verschiedene Komponenten konzentriert miteinander zu vergleichen.

Vielleicht eine Gelegenheit, den neuen Hörräumen in Meerane einen Besuch abzustatten. Thomas Fiek freut sich jedenfalls auf Sie!

Kontakt

The Voice – Exclusiv HiFi | Thomas Fiek

Johannisstrasse 32

08393 Meerane

Deutschland

Telefon: +49(0)3764-570780

E-Mail: mail@exclusivhifi.de

Web: https://www.exclusivhifi.de/