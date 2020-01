Mit dem kalifornischen Unternehmen The Quest Group verbinden die meisten wohl automatisch die Marke AudioQuest und mithin hochwertige Audio-Kabel, Netzfilter oder mobile DACs. Gleichwohl gehören auch Marken wie WireLogic, Pipeline und CleanScreen zur Gruppe – und ganz frisch der im Bundesstaat Maryland beheimatete Lautsprecherspezialist GoldenEar Technology. Bill Low, Gründer und CEO der Quest Group (links im Bild), und Sandy Gross (rechts) – einer der drei Gründer von GoldenEar Technology – verbindet laut Pressemitteilung eine fast 50-jährige Freundschaft: Als die beiden sich das erste Mal trafen, betrieb Bill Low noch einen kleinen High-End-Laden in Portland/Oregon …

GoldenEar Technology hingegen wurde vor zehn Jahren von Don Givogue, der sich nun in den Ruhestand verabschiedet, sowie Bob Johnston und eben Sandy Gross gegründet. Man hat sich mit Lautsprechern, die für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis stehen, auch international einen guten Ruf erworben – mittlerweile wird in 35 Länder exportiert.

Zum Portfolio zählen unter anderem anderthalb Meter hohe, teilaktive Standlautsprecher (GoldenEar Technology Triton Reference, rechts unten im Bild), die an der 9.000-Dollar-Marke kratzen, ebenso wie komplett passive, kleine Kompaktlautsprecher (GoldenEar Technology Aon 2, rechts oben) der Unter-Tausend-Dollar-Klasse. Allen Lautsprechern gemein ist eine Bändchen-Bestückung für den Hochtonbereich. Center, Subwoofer, Soundbars und In-Wall-Lautsprecher zählen des Weiteren zum umfangreichen Angebot von GoldenEar Technology.

An der Unternehmensphilosophie und am Entwicklerteam von GoldenEar Technology soll die Übernahme durch The Quest Group nicht rühren. Allerdings steht in Europa nun die geballte Distributions-, Support- und Servicepower zur Verfügung, wie man sie insbesondere auch von AudioQuest-Produkten her kennt. Dazu habe man am Europastützpunkt in den Niederlanden in zusätzliche Lagerfläche und Mitarbeiter investiert.

„The businesses of GoldenEar and AudioQuest are simply complementary and compatible to a degree seldom seen when an investment business buys companies“, lässt Bill Low in der Pressemitteilung resümierend wissen. Wir wünschen viel Erfolg!

