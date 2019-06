Der Direktversender Teufel preist sein Radio 3sixty als „Weltempfänger des 21. Jahrhunderts“ an. Dank DAB+, UKW, Internetradio, Bluetooth, USB-Wiedergabe und Spotify Connect sei das Teufel 3sixty ausgesprochen vielseitig anzusteuern – und die proprietäre „Dynamore-Technologie“ ermögliche dabei einen „360-Grad-Sound für besten Klang an jeder Hörposition“. Das kleine Radio soll dank zweier Breitbandchassis und einem Tieftöner mit Bassreflex-Unterstützung auch ordentlich Alarm machen können, der Hersteller gibt einen maximalen Schalldruckpegel von 95 dB/1 m an.

Mit einer neuen App lässt sich Teufels Radio 3sixty nun bequem über das heimische WLAN steuern. Zu den Funktionen der Radio-3sixty-App gehören:

Quellenwahl und Wiedergabesteuerung

Sendersuche für DAB+, UKW und Internetradio

Belegung der Direktwahltasten in der App (DAB+, UKW, Internetradio, Spotify Connect)

Direktes WLAN-Streaming lokaler Musikdateien

Equalizer- und Sleeptimer-Einstellungen

Insbesondere die Suche nach Sendern gestalte sich auf allen drei Radio-Empfangswegen (DAB+, UKW, Internetradio) per App deutlich leichter. Lieblingssender können auf eine von fünf Speicherpositionen pro Quelle gelegt werden. Die Speicherplätze der App korrespondieren mit den Direktwahltasten auf dem Radio – und auch für Spotify Connect stehen fünf Plätze zur Verfügung.

Die neue, kostenfreie App steht für iOS-Produkte und Android-Devices zur Verfügung.

