Der Berliner Hersteller Teufel stellt mit dem Zola ein neues Headset vor, das sich in erster Linie an anspruchsvolle Gamerinnen und Gamer wendet – und noch dazu in sage und schreibe zwölf verschiedenen Farbvarianten erhältlich ist. Neben der Farbauswahl ist auch die Ausstattung umfangreich.

Teufel Zola – große Treiber für überzeugende Klangperformance

Für druckvollen und linearen Klang sollen extragroße dynamische 40-mm-Breitbandtreiber sorgen – und ultraweiche Polster zugleich für ein angenehm leichtes und luftiges Tragegefühl, auch bei langen Gaming- und Hör-Sessions. Das eingebaute hochwertige Kondensatormikrofon sorgt dafür, dass beim Freisprechen ebenso wie beim gemeinschaftlichen Zocken die Klangqualität auch für das Gegenüber gut ist.

Optimal entfalten kann sich der Teufel Zola klanglich über die digitale USB-Dongle-Verbindung, hier ist mittels des Standards DTS Headphone:X 2.0 sogar 7.1-Binaural-Surround-Sound möglich. Natürlich lässt sich der Zola aber auch über eine klassische 3,5-mm-Stereoklinke an PC, Playstation und Konsorten anschließen.

Eine Inline-Fernbedienung gestattet unkomplizierte Stummschaltung und Lautstärkeregelung, weitreichendere Klangeingriffe und Personalisierungen sind über die kostenlose Software namens Teufel Audio Center möglich – inklusive 10-Band-EQ.

Erhältlich ist der Teufel Zola ab sofort in zwei Grund- und sechs Zubehörfarben (das betrifft Ohrpolster, Mikrofonschutz und Cover) – was insgesamt zwölf verschiedene Farbkombis ergibt.

Preis Teufel Zola: 129,99 Euro

