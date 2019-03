Wir hatten den Vorgänger vor knapp zwei Jahren im Test, nun folgt die Neuauflage der Teufel Ultima 40 Aktiv. Die aktuelle Version des Aktivlautsprechers bietet 60 Watt mehr Verstärkerleistung, ein großes, dimmbares Dot-Matrix-Display sowie – ebenfalls neu – Tasten auf der Oberseite der Box, mit denen sich Eingangswahl, Play/Pause und Lautstärke steuern lassen.

Dank des HDMI-Eingangs lassen sich die Teufel Ultima 40 Aktiv direkt mit dem Fernseher verbinden. Durch die Einschaltautomatik spielen sie automatisch, sobald der TV-Bildschirm eingeschaltet wird – die Lautstärke wird dabei mit der Fernbedienung des Fernsehers gesteuert. Die neue Version der Teufel Ultima 40 Aktiv kann aber noch mehr: Sie lässt sich nämlich mit den kabellosen Rear-Lautsprechern Teufel Effekt zu einem 4.0-System ausbauen. In dieser Konfiguration sorge eine spezielle „Center-Virtualisierung“ für optimale Dialogverständlichkeit auch ohne dedizierten Center-Lautsprecher, so der Berliner Hersteller. Wer in den unteren Lagen noch mehr erleben möchte, kann das System um einen Subwoofer erweitern. Die Teufel-Subwoofer T8 und T10 können kabellos angeschlossen werden, für alle anderen steht ein Cinch-Ausgang bereit. Als weitere Eingänge verfügt die Teufel Ultima 40 Aktiv über Bluetooth 4.2 aptX, einen optischen Digitalschnittstelle und einen analogen Stereo-Cinch-Input.

Für den guten Ton sollen je zwei 165 Millimeter durchmessende Basstreiber mit Membranen aus Fiberglas und Zellulose im Verbund mit dem kupferfarbenen Mitteltöner mit Kevlar/Fiberglas-Membran sowie dem 25-Millimeter-Hochtöner sorgen. Die Hochtonkalotte sei im Vergleich zum Vorgängermodell noch etwas näher an den Mitteltöner herangerückt, was eine „plastischere, homogenere Wiedergabe“ zeitige, so Teufel.

Die Teufel Ultima 40 Aktiv ist ab sofort zum Paarpreis von 899,99 Euro in den Farben Schwarz und Weiß bestellbar. Zum Lieferumfang gehören neben den beiden Lautsprechern ein Netzkabel, 5 Meter Lautsprecherkabel zur Verbindung der aktiven und passiven Box sowie eine Fernbedienung. Als Set mit den kabellosen Rear-Lautsprechern Teufel Effekt ist die Ultima 40 Aktiv zum Preis von 1.199,99 Euro verfügbar.

