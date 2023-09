Erst kürzlich berichteten wir über eine neue Aktivbox von Teufel, doch die Stereo M 2 ist nicht der einzige Neuzugang im Portfolio des Berliner Herstellers, denn mit der Ultima 25 Aktiv kommt ein weiterer Lautsprecher dieser Gattung – und das zum halben Preis.

Teufel Ultima 25 Aktiv – Master & Slave, USB, HDMI & Bluetooth …

Freilich gibt es zu diesem Kurs auch ein paar Einschränkungen. So kann die Teufel Ultima 25 Aktiv nicht ins Heimnetzwerk eingebunden werden und sie ist auch nur zur Hälfte aktiv, soll heißen: Es gibt eine Masterbox mit Elektronik an Bord plus einen passiven Kompagnon, der über ein Lautsprecherkabel angeschlossen wird. Die Teufel Stereo M 2 ist hingegen komplett aktiv, links wie rechts.

Kein WLAN/LAN bedeutet nicht, dass sich nicht streamen ließe, schließlich hat die Teufel Ultima 25 Aktiv Bluetooth mit im Gepäck (aptX und AAC) sowie einen USB-C-Anschluss. Darüber hinaus geht es via Toslink in die Lautsprecher hinein, ein Line-Level-Eingang ist ebenfalls vorhanden. Zudem gibt’s – für einige wohl die Hauptschnittstelle – HDMI-Ein- und Ausgänge, was die Ultima 25 Aktiv nicht zuletzt als Stereo-Lautsprecher-Set für den Fernseher empfiehlt. Apropos, liebe Heimkinofreunde: Die Ultima 25 Aktiv ist kompatibel mit den Teufel Effekt Surround-Speakern und Subwoofern.

Was lässt Teufel zum jetzigen Zeitpunkt sonst noch über die Ultima 25 Aktiv wissen? Die technische Basis der Master/Slave-Lautsprecher entstamme der Ultima 20 (wir hatten die Kleine schon mal im Test) – also: Tiefmitteltöner mit Glasfiber-Kevlar-Membran, 25-mm-Gewebekalotte für den Hochton, Bassreflexprinzip. Darüber hinaus sei die sogenannte „Dynamore Technologie“ sei mit an Bord, was wohl den räumlichen Eindruck verbessern helfen soll, und last, but not least: Ein FM/DAB+ Radio ist ebenfalls integriert.

Die Teufel Ultima 25 Aktiv sind in Schwarz und Weiß zu haben und sollen im vierten Quartal 2023 zum Paarpreis von 499,99 Euro angeboten werden.

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://teufel.de/