Gerade erst haben wir die eher digital orientierten Multiroom-Streaming-Lautsprecher Stereo M von Teufel im Test gehabt, da schickt uns der Berliner Hersteller eine Pressemitteilung, in der vom „Charme der Schallplatte“ die Rede ist – und wie man diesen mit den Produkten des Hauses erleben kann.

Teufel hat jüngst eine Kooperation mit Teac geschlossen, die Berliner verkaufen nun online deren Plattenspieler TN-300 sowie TN-400BT – und schnüren darüber hinaus „günstige Rundum-Sorglos-Komplettpakete“, in denen der Teac TN-300 enthalten ist.

Beide Teac-Plattenspieler verfügen über einen integrierten Phonovorverstärker und ermöglichen so den Anschluss an Verstärker ohne Phonoeingang sowie an Aktiv-Lautsprecher. Zusätzlich bieten die Modelle einen USB-Eingang, über den eine Digitalisierung der Schallplatten am Computer möglich wird (in 16 Bit/48 kHz-Qualität). Das Modell Teac TN-400BT überträgt das Signal zudem auch drahtlos per Bluetooth mit apt-X.

Der Teac TN-300 liegt preislich bei 399,99 Euro und ist in den Farben Schwarz, Natur und Kirsche erhältlich – für den Teac TN-400BT sind 499,99 Euro fällig, es gibt ihn in Rot und Walnuss. Eine Slipmat mit Teufel-Logo lässt sich für 19,99 Euro in den Warenkorb legen – in den Komplettsets ist sie kostenlos mit von der Partie.

Folgende Teac/Teufel-Sets werden angeboten:

