Neues von Teufel: Gleich vier WLAN- und Bluetooth-Streaming-Lautsprecher in verschiedenen Größen stellt der Berliner Hersteller in einer aktuellen Pressemitteilung vor – vom ultrakompakten Modell One S bis zum Dreiwege-HiFi-Standlautsprecher Stereo L. Die Modelle sind Nachfolger der zuvor unter der Marke Raumfeld vertriebenen WLAN-Multiroom-Systeme – und mit den Raumfeld-Vorgängern kompatibel.

Sämtliche Lautsprecher dieser Serie können – per App – Musik aus dem lokalen Netzwerk spielen, Streamingdienste wie Spotify Connect oder Tidal abspielen und auch per Bluetooth „gefüttert“ werden – und sind Multiroom-fähig. Zusätzlich bieten alle Modelle einen Line-Eingang und einen USB-Port für den Anschluss von Speichermedien. Neben der Bedienung per App ist auch haptischer Zugriff möglich: Die Lautsprecher kommen mit Bedientasten zum Abruf der wichtigsten Funktionen.

Die Gesamtleistung der verbauten Verstärker bewegt sich zwischen 40 Watt beim One S und 500 Watt für das Standmodell Stereo L (das Vorgängermodell hatten wir übrigens schon einmal im Test). Die Lautsprecher sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Preise:

Teufel One S: 249,99 Euro (Stück)

Teufel One M: 499,99 Euro (Stück)

Teufel Stereo M: 999,99 Euro (Paar)

Teufel Stereo L: 1.799,99 Euro (Paar)

