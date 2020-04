Gute Nachricht für alle, die Teufel-Produkte live ausprobieren und erleben möchten: In Berlin, Essen, Köln, Stuttgart und Wien öffnen die Stores von Lautsprecher Teufel wieder ab dem 04. Mai 2020. Eine Ausnahme: Der Store im KaDeWe bleibt noch geschlossen.

Natürlich wird aufgrund der aktuellen Lage unter besonderen Bedingungen gearbeitet: So gibt es diverse Hygienemaßnahmen in den Shops sowie eine Begrenzung der Kundenanzahl im Store. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen einen Mund-Nase-Schutz und wahren den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand auch im persönlichen Beratungsgespräch. Die Geräte werden vor und nach jedem Kundenkontakt desinfiziert, das betrifft natürlich in besonderem Maße Kopfhörer.

Teufel empfiehlt individuelle Beratungstermine. Diese können ganz einfach online gebucht werden. Wählen Sie einfach in der Shop-Übersicht von Teufel Ihren Store aus und klicken Sie dann auf „Termin vereinbaren“. So gehen Sie sicher, dass Sie ohne Wartezeit eine persönliche Beratung im Store bekommen.

Lesen Sie zur Einstimmung unsere Teufel-Rezensionen!

