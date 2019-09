Am 4. Oktober 2018 eröffnete Teufel im ersten Stock des „EMI – the music store“ in Wien ein Ladengeschäft in Österreich. Seitdem konnten Musikfans in der Kärntner Straße unter dem gleichen Dach Musik und Lautsprecher entdecken und erleben. Das Ganze war so erfolgreich, erfahren wir aus einer aktuellen Pressemitteilung, dass Teufel in Österreich nun eine noch stärkere Präsenz aufbauen möchte und deshalb in eine eigene, deutlich größere Location umzieht.

„Wir haben in Wien viel gelernt“, so Sven Kirchner, Retail Manager bei Lautsprecher Teufel. „Unser Shop im EMI- the music store war die bisher kleinste Fläche und trotzdem haben wir es geschafft, einen vernünftigen Hörraum zu integrieren. Schließlich wollen wir Lautsprecher in allen unseren Shop-Locations richtig vorführen. Jetzt wissen wir, dass wir uns auch auf einer kleinen Fläche gut präsentieren können. Die Akzeptanz der Kunden war jedoch so groß, dass wir die Nachfrage auf dieser Fläche nicht mehr bedienen können.“

Die Neueröffnung des Geschäfts ist in der zentral im 6. Bezirk gelegenen Mariahilfer Straße geplant. Der neue Teufel-Store soll im ersten Halbjahr 2020 seine Pforten öffnen und auf über 250 Quadratmeter Fläche unter anderem zwei Vorführkinos bieten. Nähere Details gibt Lautsprecher Teufel zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Weitere Teufel-Ladengeschäfte findet man übrigens am Firmensitz in Berlin sowie in Essen/NRW.

