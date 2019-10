Vom reinen Online-Anbieter zu mehr Retail-Power: Das Berliner Unternehmen Teufel startete 2014 in seiner Heimatstadt mit dem ersten Flagship Store, im August des vergangenen Jahres wurde in Essen der zweite Store eröffnet. Nun geht’s weiter – mit Stuttgart und Köln.

Noch wird fleißig geschraubt und gehämmert. Am 18. Oktober gehen die Türen des Stuttgarter Stores auf. Dort werden 240 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen geboten, zwei separate Hörräume sind für die individuelle Beratung reserviert. Der Stuttgarter Store ist zu finden in der Marienstraße 3, 70178 Stuttgart.

Knapp zwei Wochen später, am 31. Oktober 2019, eröffnet der Kölner Teufel Store – ebenfalls auf zwei Etagen und mit zwei separaten Hörräumen, und sogar mit einer Verkaufsfläche von 270 Quadratmetern. Die Location: Schildergasse 41-45 in 50667 Köln.

Vorbeischauen lohnt doppelt: An den jeweils ersten beiden Verkaufstagen verteilt das Teufel-Team insgesamt je 4.000 Flyer mit Gewinncodes, die in den Stores eingelöst werden können. Nieten gibt es dabei gar nicht, sondern ausschließlich Gewinne: Wertgutscheine sowie Gutscheine für Rabatte und Sofortgewinne.

Das ist noch nicht alles. So kündigt Geschäftsführer Sascha Mallah an: „Bis Ende 2021 wollen wir mehr als zehn Stores in Deutschland und unseren Nachbarländern eröffnen. Wir merken, wie sehr unsere Kunden die persönliche Beratung unserer Experten und natürlich die Vorführräume schätzen.“

Ach ja: Neben den genannten Point of Sales betreibt Teufel zwei sogenannte Shop-in-Shop-Flächen im altehrwürdigen Berliner KaDeWe sowie im Wiener EMI Music Store.

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://www.teufel.de/