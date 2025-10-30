Wenn sich der Oktober kühl dem Ende neigt, wird es bei Teufel traditionell heiß. Um es genau zu sagen: Ab dem 29. Oktober 2025 startet der Berliner Hersteller in die heiße Phase seines Black Friday Sales – mit satten Rabatten von bis zu 40 Prozent auf zahlreiche Produkte aus dem eigenen Portfolio.

Himmlischer Sound, höllischer Rabatt

Wer schon länger mit einem neuen Bluetooth-Speaker, einem True-Wireless-Kopfhörer oder einem Heimkino-Setup liebäugelt, sollte jetzt aufmerksam lesen:

Mobiles

Denn mit von der Partie sind echte Bestseller aus verschiedenen Kategorien. Der robuste Outdoor-Speaker Rockster Neo – bekannt für seine hohe Pegelfestigkeit und lange Akkulaufzeit – geht zum Aktionspreis von 799,99 Euro über die digitale Ladentheke (statt regulär 899,99 Euro). Auch das kompakte All-in-One-Radio Radio 3Sixty, das DAB+, UKW, Bluetooth und Streaming-Dienste in einem stylischen Gehäuse vereint, wird deutlich günstiger angeboten: 229,99 Euro statt 349,99 Euro.

Fürs ganz alleinige mobile Klangvergnügen gibt’s die aktuellen Real Blue TWS 3 zum Sonderpreis von 99,99 Euro (regulär 149,99 Euro). Die True-Wireless-In-Ears punkten mit aktivem Noise Cancelling und alternativer transparenter Außenschallwahrnehmung – jetzt also zum besonders attraktiven Kurs.

Erwachsenes Stereo und mehr

Stereo- und Heimkino-Fans finden ebenfalls reichlich Anlass zur Freude: Die kraftvolle Ultima 40 Aktiv 3, ein aktives 2.0-Stereosystem mit HDMI-ARC, Bluetooth, integriertem DAC und hoher Pegelfestigkeit, ist ab sofort für 699,99 Euro erhältlich – das entspricht einer Ersparnis von 200 Euro. Noch günstiger wird’s beim Einstieg in die Dolby-Atmos-Welt: Die Cinebar 11 im 2.1-Set wechselt für 349,99 Euro den Besitzer (statt 449,99 Euro).

Das sind übrigens nur ein paar Beispiele …

Laut Teufel werden am Sale über 160 (!) Produkte und Produktvarianten günstiger erhältlich sein. Am besten, Sie schauen gleich auf der Rabatt-Sonderseite vorbei – bitte hier entlang!

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://teufel.de/