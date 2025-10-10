Seit dem 4. Oktober ist Teufel mit einem eigenen Shop-in-Shop im MediaMarkt Tech Village Hamburg vertreten. Der Markenauftritt ist zunächst für vier Monate geplant und bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, eine Vielzahl an Produkten direkt vor Ort zu erleben.

Teuflischer Klang zum Anfassen

Im sogenannten Teufel Sound Space stehen unter anderem zwei Heimkino-Setups bereit: Ultima 40 Surround und Theater 500 Surround können hier in einer schallisolierten Umgebung probegehört werden.

Zusätzlich gibt es eine Auswahl aktueller Kopfhörer und tragbarer Lautsprecher, die ebenfalls vor Ort getestet werden können. Unterstützt wird die Aktion von einem Promoter-Team, das Interessierte berät und Fragen beantwortet.

Live testen – vor Ort oder zu Hause

Wer sich näher mit einem bestimmten Modell beschäftigen möchte, kann über die Teufel-Website einen unverbindlichen Vorführtermin buchen. Zwar ist nicht garantiert, dass jedes Produkt direkt im Shop verfügbar ist, doch der Versand nach Hause ist unkompliziert möglich. Ziel des neuen Formats: Die Teufel-Produkte im Alltag erleben – direkt, unkompliziert und in entspannter Atmosphäre. Weitere Infos – zum Beispiel über die in Hamburg antestbaren Produkte – finden Sie unter dieser Sonderseite.

Adresse:

MediaMarkt Tech Village Hamburg

Mönckebergstraße 1

20095 Hamburg

Telefonnummer: +49 30 21784218

Last but not least: Teufel ist regelmäßig zu Gast in unserer Redaktion: Lesen Sie hier unsere gesammelten Teufel-Reviews.

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://teufel.de/