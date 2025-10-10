News
fairaudio - HiFi Test Magazin für Stereo & High-End Audio
Demnächst im Test:

Sie sind hier:Startseite»News»Himmlisch shoppen: Teufel eröffnet Shop-in-Shop im MediaMarkt Hamburg
Billboard
Raidho Lautsprecher
News
Der Teufel Shop in Shop in Hamburg

Himmlisch shoppen: Teufel eröffnet Shop-in-Shop im MediaMarkt Hamburg

von | 10. Oktober 2025

Seit dem 4. Oktober ist Teufel mit einem eigenen Shop-in-Shop im MediaMarkt Tech Village Hamburg vertreten. Der Markenauftritt ist zunächst für vier Monate geplant und bietet Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, eine Vielzahl an Produkten direkt vor Ort zu erleben.

Teuflischer Klang zum Anfassen

Im sogenannten Teufel Sound Space stehen unter anderem zwei Heimkino-Setups bereit: Ultima 40 Surround und Theater 500 Surround können hier in einer schallisolierten Umgebung probegehört werden.

Die Teufel Ultima 40

Aktuell bei uns im Test: Die aktuelle Inkarnation der Ultima 40

Zusätzlich gibt es eine Auswahl aktueller Kopfhörer und tragbarer Lautsprecher, die ebenfalls vor Ort getestet werden können. Unterstützt wird die Aktion von einem Promoter-Team, das Interessierte berät und Fragen beantwortet.

Live testen – vor Ort oder zu Hause

Wer sich näher mit einem bestimmten Modell beschäftigen möchte, kann über die Teufel-Website einen unverbindlichen Vorführtermin buchen. Zwar ist nicht garantiert, dass jedes Produkt direkt im Shop verfügbar ist, doch der Versand nach Hause ist unkompliziert möglich. Ziel des neuen Formats: Die Teufel-Produkte im Alltag erleben – direkt, unkompliziert und in entspannter Atmosphäre. Weitere Infos – zum Beispiel über die in Hamburg antestbaren Produkte – finden Sie unter dieser Sonderseite.

Adresse:
MediaMarkt Tech Village Hamburg
Mönckebergstraße 1
20095 Hamburg
Telefonnummer: +49 30 21784218

Last but not least: Teufel ist regelmäßig zu Gast in unserer Redaktion: Lesen Sie hier unsere gesammelten Teufel-Reviews.

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH
Budapester Straße 44
10787 Berlin

Telefon: +49(0)30–217 84 217
E-Mail: info@teufel.de
Web: https://teufel.de/

Billboard
Teufel