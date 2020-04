Ob drinnen oder draußen im Einsatz, der Bluetooth-Lautsprecher Teufel Rockster Go sorge stets für einen klangstarken Auftritt, ist sein Berliner Hersteller überzeugt. Zudem bietet der Klangriegel ein robustes, gummiertes Gehäuse, ist nach dem IPX7-Standard als wasserfest zertifiziert und spielt pro Akkuladung bis zu zwölf Stunden lang Musik. Jetzt ist er – und das ist die eigentliche Neuigkeit – im Doppelpack zum Vorteilspreis erhältlich.

Per Bluetooth gekoppelt, spielen zwei Teufel-Rockster-Go synchron und können so eine entsprechend größere Fläche beschallen. Pro Rockster Go arbeiten dabei zwei Vollbereichs-Treiber sowie ein passiver Basstreiber für einen Zitat: „echten, satten Stereo-Sound dank Dynamore-Technologie“. Dank Bluetooth aptX sei das Musikstreaming von Deezer, Spotify & Co. in CD-ähnlicher Qualität möglich.

Neben einer Freisprechfunktion gibt’s beim Teufel Rockster Go auch eine Taste zum Aufrufen von Siri/Google Assistant, eine integrierte USB-Soundcard zur Nutzung am Desktop oder Laptop sowie einen AUX-Audioeingang.

Der Vorteilspreis fürs Teufel Rockster Go Duo-Set liegt bei 229,99 Euro, weitere Infos finden Sie hier.

