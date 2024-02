Der Berliner Hersteller Teufel ist nicht zuletzt für robuste und kompakte Lautsprecher bekannt, dieser hier soll sogar bei strömendem Regen weitermusizieren und ein kurzes Bad im Pool überstehen – die Rede ist vom weiterentwickelten Bluetooth-Lautsprecher Rockster Go, der jetzt die Endziffer „2“ trägt. Er kommt gegenüber dem Ursprungsmodell mit einigen Verbesserungen, das betrifft sowohl die Features aber auch besagte Unempfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen.

Teufel Rockster Go 2: Ideal für unterwegs

Der Teufel Rockster Go 2 ist ein kompakter Bluetooth-Lautsprecher, der mit zwei Vollbereichstreibern mit Alu-Membran und einem passiven Basschassis ausgestattet ist. Gegenüber dem Vorgängermodell wartet er mit einer verlängerten Akkulaufzeit auf: Sie beträgt mehr als 15 Stunden im Regelbetrieb, ein spezieller Energiesparmodus mit mittlerer Lautstärke gestattet bis zu 28 Stunden ununterbrochene Spielzeit.

Eine Dynamic-Bass-Funktion erlaubt es, den Tiefton optimal an die gewählte Lautstärke anzupassen. Zudem lässt sich die sogenannte Dynamore-Technologie zuschalten, um eine breitere Stereobühne zu erzielen. Wer mag, kann zwei Rockster Go 2 zu einem Stereo-Setup koppeln – oder sogar bis zu 100 (!) Rockster Go zu einer Lautsprecherkette verbinden. Neben der drahtlosen Zuspielung via Bluetooth ist auch der Anschluss an einen Rechner möglich, hierfür gibt es einen USB-C-Digitaleingang.

Der Teufel Rockster Go 2 ist – anders als sein Vorgänger – mit einem erweiterten Schutz gegen Staub und Wasser ausgestattet. Dank IP67-Standard übersteht er sogar ein Untertauchen in Wasser.

Verfügbarkeit und Preis

Erhältlich ist der Teufel Rockster Go 2 ab sofort in den Farbvarianten Grau/Schwarz, Schwarz/Rot oder Schwarz. Der Preis beträgt 149,99 Euro.

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://teufel.de/