Über Stock und Stein mit dem Bluetooth-Lautsprecher Teufel Rockster Cross 2

von | 12. August 2025

Mit dem Rockster Cross 2 stellt Teufel die nächste Generation seines portablen Bluetooth-Lautsprechers vor. Das Modell richtet sich an Nutzer, die auch unterwegs nicht auf kraftvollen Klang verzichten möchten, es soll eine robuste Bauweise, hohe Akkulaufzeiten sowie vielfältige Verbindungs- und Steuerungsmöglichkeiten in sich vereinen.

Robuster rocken

Das Gehäuse des Teufel Rockster Cross 2 ist nach IPX5 gegen Strahlwasser geschützt und besitzt stoßabsorbierende Elemente. Seitliche Griffmulden sowie ein breiter, verstellbarer Tragegurt sollen den Transport erleichtern.

Der Teufel Rockster Cross 2 in der klassischen rot-schwarzen Variante

Markant: Der Teufel Rockster Cross 2 in der Seitenansicht

Die Soundtricks

Für satten Klang sorge, so die Pressemitteilung, ein „großzügig“ dimensioniertes Zwei-Wege-System mit zwei Hochtönern, einem Subwoofer sowie zwei rückwärtigen Passivmembranen, die allesamt von bis zu 39 Watt Verstärkerleistung in Bewegung versetzt werden. Die hauseigene Dynamore-Technologie erweitere das Stereo-Panorama und schaffe eine breitere räumliche Abbildung, so die Berliner. Die weiteren Klangkniffe des Teufel Rockster Cross 2: Ein zuschaltbarer Outdoor-Modus passt die Wiedergabe an offene Umgebungen an, während eine Ankippfunktion den Abstrahlwinkel optimiert, wenn der Lautsprecher auf dem Boden steht.

Der Teufel Rockster Cross 2 im Stereo-Setup

Stereo macht doppelt froh: Im Bundle gibt’s zwei Exemplare günstiger

Ganz schön verbindlich

Die kabellose Übertragung zum Teufel Rockster Cross 2 erfolgt per Bluetooth 5.3 mit AAC-Unterstützung, Google Fast Pair (besonders einfaches Bluetooth-Pairing mit Android-Geräten) und mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern. Dank Multipoint lassen sich zwei Smartphones gleichzeitig verbinden, sodass abwechselnd Musik abgespielt werden kann. Neben Bluetooth stehen ein AUX-Eingang und eine USB-C-Soundkartenfunktion für PC und Mac zur Verfügung.

Über die Party-Link-Funktion ist eine drahtlose Kopplung mit bis zu 100 (!) kompatiblen Teufel-Lautsprechern möglich, alternativ können zwei Teufel Rockster Cross 2 zu einem Stereo-Set zusammengeschaltet werden.

Die drei Farbvarianten des Teufel Rockster Cross 2

Schön bunt: Drei Farbvarianten stehen beim Teufel Rockster Cross 2 zur Auswahl

Praktisches

Nach IEC-Norm erlaubt der integrierte Akku eine Wiedergabedauer von bis zu 38 Stunden bei gehobener Zimmerlautstärke (70 dB); im Eco-Modus seien bis zu 46 Stunden möglich, heißt es aus Berlin. Eine LED-Anzeige informiert über den Ladezustand, der über den USB-C-Schnellladeanschluss erfolgt. Zusätzlich lässt sich die Berliner Bluetooth-Box als Powerbank nutzen.

Die Steuerung  des Teufel Rockster Cross 2 erfolgt über große, auf der Oberseite platzierte Tasten oder über die Teufel Go App, die überdies einen Equalizer für Klanganpassungen bietet.

Preise, Varianten, Verfügbarkeit

Übrigens: Neben dem klassischen, „teuflischen“ schwarz-roten Design gibt’s zwei neue Farbvarianten: Black & Green sowie Light Gray. Der Teufel Rockster Cross 2 ist ab sofort für 299,99 Euro in den Teufel Stores und im Webshop erhältlich. Ein Stereo-Bundle mit zwei Geräten kostet 569,99 Euro.

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH
Budapester Straße 44
10787 Berlin

Telefon: +49(0)30–217 84 217
E-Mail: info@teufel.de
Web: https://teufel.de/

