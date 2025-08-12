Mit dem Rockster Cross 2 stellt Teufel die nächste Generation seines portablen Bluetooth-Lautsprechers vor. Das Modell richtet sich an Nutzer, die auch unterwegs nicht auf kraftvollen Klang verzichten möchten, es soll eine robuste Bauweise, hohe Akkulaufzeiten sowie vielfältige Verbindungs- und Steuerungsmöglichkeiten in sich vereinen.

Robuster rocken

Das Gehäuse des Teufel Rockster Cross 2 ist nach IPX5 gegen Strahlwasser geschützt und besitzt stoßabsorbierende Elemente. Seitliche Griffmulden sowie ein breiter, verstellbarer Tragegurt sollen den Transport erleichtern.

Die Soundtricks

Für satten Klang sorge, so die Pressemitteilung, ein „großzügig“ dimensioniertes Zwei-Wege-System mit zwei Hochtönern, einem Subwoofer sowie zwei rückwärtigen Passivmembranen, die allesamt von bis zu 39 Watt Verstärkerleistung in Bewegung versetzt werden. Die hauseigene Dynamore-Technologie erweitere das Stereo-Panorama und schaffe eine breitere räumliche Abbildung, so die Berliner. Die weiteren Klangkniffe des Teufel Rockster Cross 2: Ein zuschaltbarer Outdoor-Modus passt die Wiedergabe an offene Umgebungen an, während eine Ankippfunktion den Abstrahlwinkel optimiert, wenn der Lautsprecher auf dem Boden steht.

Ganz schön verbindlich

Die kabellose Übertragung zum Teufel Rockster Cross 2 erfolgt per Bluetooth 5.3 mit AAC-Unterstützung, Google Fast Pair (besonders einfaches Bluetooth-Pairing mit Android-Geräten) und mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern. Dank Multipoint lassen sich zwei Smartphones gleichzeitig verbinden, sodass abwechselnd Musik abgespielt werden kann. Neben Bluetooth stehen ein AUX-Eingang und eine USB-C-Soundkartenfunktion für PC und Mac zur Verfügung.

Über die Party-Link-Funktion ist eine drahtlose Kopplung mit bis zu 100 (!) kompatiblen Teufel-Lautsprechern möglich, alternativ können zwei Teufel Rockster Cross 2 zu einem Stereo-Set zusammengeschaltet werden.

Praktisches

Nach IEC-Norm erlaubt der integrierte Akku eine Wiedergabedauer von bis zu 38 Stunden bei gehobener Zimmerlautstärke (70 dB); im Eco-Modus seien bis zu 46 Stunden möglich, heißt es aus Berlin. Eine LED-Anzeige informiert über den Ladezustand, der über den USB-C-Schnellladeanschluss erfolgt. Zusätzlich lässt sich die Berliner Bluetooth-Box als Powerbank nutzen.

Die Steuerung des Teufel Rockster Cross 2 erfolgt über große, auf der Oberseite platzierte Tasten oder über die Teufel Go App, die überdies einen Equalizer für Klanganpassungen bietet.

Preise, Varianten, Verfügbarkeit

Übrigens: Neben dem klassischen, „teuflischen“ schwarz-roten Design gibt’s zwei neue Farbvarianten: Black & Green sowie Light Gray. Der Teufel Rockster Cross 2 ist ab sofort für 299,99 Euro in den Teufel Stores und im Webshop erhältlich. Ein Stereo-Bundle mit zwei Geräten kostet 569,99 Euro.

