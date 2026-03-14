Teufel Rockster 2 Rover: Lautsprecher-Plattform | News fairaudio

Mehr Bühne für den Party-Speaker: Mit dem Rockster 2 Rover ergänzt Teufel seinen leistungsstarken Event-Speaker Rockster 2 um ein praktisches Zubehör. Die stabile Aufnahmeplattform hebt den Lautsprecher leicht an, verbessert das Abstrahlverhalten und erleichtert den Wechsel zwischen mobilem und stationärem Einsatz.

Verbesserte Abstrahlung

Der Teufel Rockster 2 Rover fungiert dabei als stabile Aufnahmebasis, auf die der Lautsprecher einfach aufgesetzt und eingerastet wird. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen stationärem Betrieb und mobilen Anwendungen, ohne dass vorhandene Rollen oder andere Komponenten aufwendig umgebaut werden müssen.

Durch die Konstruktion hebt der Rover den Rockster-2-Lautsprecher leicht vom Boden an. Diese kleine Veränderung kann einen deutlichen Einfluss auf das Klangbild haben, ist man bei Teufel überzeugt: Die erhöhte Position verbessere das Abstrahlverhalten und sorge dafür, dass der Sound gleichmäßiger im Raum oder auf größeren Veranstaltungsflächen verteilt wird. Gerade bei Events mit vielen Zuhörern oder bei Outdoor-Partys könne die optimierte Abstrahlung dazu beitragen, dass Musik und Sprache klarer und weiter getragen werden.

Robuste Konstruktion

Die Plattform besteht aus einem stabilen Kunststoffgehäuse, das für den rauen Event-Alltag konzipiert wurde. Gleichzeitig bleibt die Handhabung bewusst unkompliziert: Der Lautsprecher wird einfach aufgesetzt und eingerastet – zusätzliche Montagearbeiten entfallen.

Wichtig zu beachten ist, dass der Teufel Rockster 2 Rover ausschließlich für den aktuellen Rockster 2 entwickelt wurde. Mit der ersten Generation des Rockster – erkennbar am kreisförmigen Teufel-Logo – ist die Plattform nicht kompatibel.

Die Lautsprecher-Plattform Teufel Rockster 2 Rover zum Preis von 159,99 Euro erhältlich.

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