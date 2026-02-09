Teufel Rockster 2: Bluetooth Event-Speaker, Party-Lautsprecher

Klotzen statt Kleckern: Mit dem Rockster 2 legt Teufel seinen größten portablen Lautsprecher neu auf – noch lauter, flexibler und erstmals mit integrierter DMX-Lichtsteuerung. Der Event-Bluetooth-Speaker richtet sich an Anwender, die hohe Pegel, lange Laufzeiten und vielseitige Anschlussmöglichkeiten in einem mobilen System bündeln möchten.

Für den großen Einsatz: Teufel Rockster 2

Akustisch wurde der Teufel Rockster 2 gegenüber dem Vorgänger überarbeitet. Ein 380-Millimeter-Tieftöner mit vorgelagertem Waveguide senkt die untere Grenzfrequenz auf 36 Hertz (-6 dB) und soll auch bei hohen Lautstärken strömungsarm arbeiten. Im Hochtonbereich kommt ein neu abgestimmter Kompressionstreiber mit optimiertem Horn zum Einsatz, der für klare Höhen und eine breite Abstrahlung sorgen soll.

Die Gesamtleistung liegt bei 440 Watt RMS, der maximale Schalldruck wird mit 132 dB(A) angegeben. Für Antrieb und Signalverarbeitung sorgen ein Class-D-Verstärker von Texas Instruments sowie ein 32-Bit-DSP.

DJ mit Dampf

Ein zentrales Merkmal des Teufel Rockster 2 ist die integrierte 2-Kanal-DJ-Sektion. Zwei Bluetooth-Empfänger erlauben das parallele Koppeln zweier Smartphones, wodurch schnelle Wechsel zwischen Playlists oder Acts möglich sind. AAC-Codec und automatische Kopplung beim Öffnen des Geräts sollen für stabile Verbindungen und lippensynchronen Ton sorgen. Ergänzend steht die Teufel-Go-App für Klang- und Systemeinstellungen bereit.

Schnittstellen

Anschlussseitig richtet sich der Teufel Rockster 2 klar an Live- und Event-Szenarien. Drei Stereo-Line-Eingänge – teilweise auch per XLR –, ein Mono-Instrumenteneingang für Gitarre oder Keyboard sowie ein XLR-Mikrofoneingang für dynamische Mikrofone decken typische Einsatzfelder ab. Ein Voice-Clarity-Modus unterstützt Sprachverständlichkeit bei der Moderation oder Karaoke. Neu hinzu kommt der sogenannte Sub-Mode, in dem der Teufel Rockster 2 als Bassmodul für zwei kabelgebundene Satelliten-Speaker fungieren kann.

Mobiler Typ

Für den mobilen Betrieb ist der Rockster 2 mit einem wechselbaren Hochleistungsakku ausgestattet. Bis zu 15 Stunden Laufzeit bei moderater Lautstärke werden angegeben, geladen wird per Schnellfunktion auch während des Netzbetriebs. Vier große Rollen – zwei davon feststellbar – erleichtern den Transport, alternativ kann der Teufel-Lautsprecher ohne Rollen genutzt werden. Die Schutzklasse IPX2 bietet grundlegenden Schutz vor leichtem Regen, optionale Zubehörteile wie die Protector-Hülle oder der Teufel Rockster ROVER erweitern Transport- und Aufstellmöglichkeiten. Zusätzlich dient eine USB-C-Schnittstelle als Powerbank für mobile Geräte.

Let’s party!

Auch größere Setups sind vorgesehen. Über „Party Link“ lassen sich kabellos bis zu 100 (alle Wetter!) kompatible Lautsprecher koppeln, während „Party Link Stereo“ zwei Rockster-2-Einheiten als echtes Links-/Rechts-System verbindet. Kabelgebundene Varianten ermöglichen darüber hinaus Ketten- oder 2.1-Konfigurationen mit weiteren Speakern.

Preis und Verfügbarkeit

Der Event-Bluetooth-Speaker Teufel Rockster 2 ist ab sofort zum Preis von 1.199,99 Euro im Teufel-Onlineshop sowie in den Teufel-Stores erhältlich.

