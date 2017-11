Neues vom Berliner Hersteller Teufel – gleich drei Produkte sollen Heimkinoherzen höher schlagen lassen.

Der Aufsatzlautsprecher Reflekt ist ein kompakter, als Paar angebotener Zweiwege-Lautsprecher, der auf vorhandene Boxen gestellt wird, den Schall im 20-Grad-Winkel an die Zimmerdecke strahlt und über die Deckenreflexionen – so die Pressemitteilung von Teufel – echten Dolby-Atmos-Sound erzeugen soll. Wer bereits eine Heimkinoanlage besitzt, der kann bei Teufel ab Ende November spezielle Ausbausets erhalten, bestehend aus Reflekt-Lautsprechern, dem Onkyo AV-Receiver TX-NR676E und insgesamt 15 Meter Lautsprecherkabel. Weitere Dolby-Atmos-Bundle-Angebote finden Sie hier.

Ebenfalls neu im Programm ist der Soundbar Cinebar One, der unter der Bezeichnung Cinebar One+ auch mit Subwoofer erhältlich ist. Es handelt sich dabei um einen kompakten Soundbar mit vier Treibern und Side-Firing für virtuellen Surroundsound. Er kann kabellos über Bluetooth (aptX) beschickt werden, aber auch kabelgebunden per HDMI- und optischem S/PDIF-Eingang, USB-B oder Aux (3,5-mm-Stereoklinke).

Wer den Cinebar One+ erwirbt, muss keine Extrastrippen ziehen – der Subwoofer wird kabellos angesteuert und kann daher mühelos aufgestellt werden.

Preise:

Teufel Reflekt Aufsatzlautsprecher: 299,99 Euro

Teufel Reflekt-Ausbauset mit Kabel und Onkyo-Receiver: 799,99 Euro

Teufel Cinebar One Soundbar: 269,99 Euro

Teufel Cinebar One+ Soundbar mit Subwoofer: 369,99 Euro

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–300930-0

E-Mail: info@teufel.de

Web: www.teufel.de