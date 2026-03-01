Teufel Reflekt 2: Dolby-Atmos-fähige Effektlautsprecher | News fairaudio

Teufel legt seine Dolby-Atmos-fähigen Reflekt 2 neu auf: Die kompakten Effektlautsprecher lassen sich flexibel auf vorhandene Boxen setzen oder an der Wand montieren – und erweitern Surround-Systeme um die „dritte Dimension“, wenn man so will.

Flexibel: Dolby Atmos, Front oder Rear

Die Teufel Reflekt 2 sind offiziell als Dolby-Atmos-Enabled-Speaker zertifiziert und eignen sich für die Wiedergabe entsprechender Inhalte ebenso wie für DTS:X und Auro 3D. Je nach Aufstellung können sie als Upfiring-Module – also nach oben abstrahlend – auf Stand- oder Regallautsprechern positioniert, im Direct-Modus als Front-Height- oder als Rear-Lautsprecher an der Wand montiert werden. Ein integrierter Umschalter auf der Rückseite erlaubt den Wechsel zwischen den Betriebsarten.

Kombiniere

Das Lautsprecherpaar ist auf die Kombination mit passiven Modellen aus Serien wie Teufel Ultima, Theater oder System ausgelegt. Damit lässt sich ein vorhandenes Surround-Setup gezielt um zusätzliche Raumhöhe erweitern, ohne das komplette System austauschen zu müssen.

Im Inneren des Teufel Reflekt 2 arbeitet ein aufwendiges Zwei-Wege-System mit speziell abgestimmter Abstrahlcharakteristik. Ein langhubiger Tiefmitteltöner soll für hohe, verzerrungsarme Pegel sorgen, sodass auch dynamische Filmszenen oder komplexe Soundeffekte sauber und kraftvoll umgesetzt werden, heißt es aus Berlin, dem Stammsitz der „Teufel“.

Überarbeitetes Design und praxisnahe Details

Optisch orientieren sich die Teufel Reflekt 2 an der aktuellen Formsprache der Ultima-Serie. Neben der schwarzen Variante ist nun auch eine weiße Ausführung erhältlich, abgestimmt auf entsprechende Lautsprechermodelle. Die Lackierung erfolgt in mattem Schwarz oder Weiß und will sich damit im Wohnraum bewusst unauffällig zeigen.

Neu ist die optimierte Wandhalterung, die eine stabilere und komfortablere Montage ermöglicht. Zudem bestehen die Gehäuse aus FSC-zertifiziertem Holz. Teufel setzt bei der Konstruktion auf eine reparaturfreundlichere Bauweise mit reduziertem Klebeanteil, um Service und Instandhaltung zu erleichtern.

Preis und Verfügbarkeit

Die Effektlautsprecher Teufel Reflekt 2 sind ab sofort als Paar zum Preis von 299,99 Euro erhältlich. Darüber hinaus bietet Teufel verschiedene Bundles mit passenden Lautsprecher-Sets an.

