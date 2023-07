Die Berliner Teufel sind bekannt für günstige Produkte mit gutem Preis-Leitungsverhältnis, also lässt so eine Ansage aufhorchen: Der Real Blue Pro soll der beste Teufel-Kopfhörer aller Zeiten sein, so jedenfalls die Pressemitteilung zum Launch des neuen Hörers. Mit knapp 350 Euro sticht er auf jeden Fall schon preislich aus dem gewohnten Teufel-Umfeld heraus und will diesen Umstand durch den Einsatz „der besten Technologien und Bauteile“ rechtfertigen.

Teufel Real Blue Pro – Technik und Ausstattung des Bluetooth-Hörers

Grundsätzlich ist der Teufel Real Blue Pro ein klassischer ohrumschließender, geschlossener Bluetooth-Kopfhörer. Auf der Habenseite stehen bis zu 56 Stunden Akkulaufzeit, ein dreistufig regelbares Active Noise Cancelling mit Transparenzmodus für die Wahrnehmung von Außengeräuschen und die von Teufel entwickelte Dynamore-Headphones-Technologie, die – wenn gewünscht – für ein besonders breites Stereopanorama sorgen soll.

Interessant für Film-Fans: Die Bluetooth-Implementierung 5.1 wartet im Teufel Real Blue Pro mit aptX Adaptive auf und soll lippensynchronen Videoton ermöglichen. Eine personalisierte Klanganpassung von Mimi Hearing Technologies soll zudem helfen, etwaige altersbedingte Hörverluste auszugleichen.

Die erwähnten 56 Stunden Spielzeit kommen verständlicherweise nur zustande, wenn das ANC ausgeschaltet bleibt – doch auch mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung bleiben beachtlich 44 Stunden. So dürften sich Telefonate und Videokonferenzen, auch dank (laut Hersteller) „hochwertiger Mikrofone mit digitaler Unterdrückung von Störgeräuschen“, mit guter Sprachqualität führen lassen. Dazu sollen auch besonders weiche, große Ohrpolster aus Memory-Schaum mit geringem Auflagedruck beitragen.

Die Headphones-App wartet mit der ShareMe-Funktion zum Verbinden von zwei Teufel Real Blue Pro mit einem Smartphone und einer Klangeinstellungen per Equalizer auf. Zudem lässt sich die Steuerung und Bedienung über die Knöpfe und die berührungsempfindlichen Ohrmuscheln individualisieren. Für den mobilen Einsatz will Teufel auf besonders kompakte Transportmaße dank Faltmechanismus und drehbaren Ohrmuscheln geachtet haben.

Den Teufel Real Blue Pro gibt es ab sofort in den Farbvarianten Night Black und Titanium Gray zum Preis von 349,99 Euro im Teufel Webshop und in den Teufel Stores.

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://teufel.de/