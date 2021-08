Der Berliner Hersteller Teufel hat der Gerätekategorie Radiowecker mit dem neuen Radio One eine Frischzellenkur verpasst: Man wolle beweisen, so die Pressemitteilung zum Launch, dass auch ein Radiowecker gut und druckvoll klingen könne.

Teufel Radio One: Features

Wer gerne mit Nachrichten oder Musik aus dem Radio aufwacht, für den hält das Teufel Radio One einen Empfänger für UKW und DAB+ samt je drei Senderspeichern bereit. Wer hingegen lieber jeden Morgen mit dem gleichen Geräusch den Tag beginnen möchte, der kann den Weckton „Berlin“ wählen, der vom Glockenspiel der Berliner Gedächtniskirche inspiriert wurde. Soll es hingegen Musik aus der eigenen Sammlung sein, so lässt sich diese über einen Stereoklinkeneingang oder per Bluetooth 5.1 zuspielen. Und wie den Ohren soll möglichst auch den Augen geschmeichelt werden: Die Helligkeit des Displays regelt sich automatisch, kann aber auch manuell angepasst werden.

Avanciert sind auch die Weckfunktionen: So lässt sich die eingestellte Weckzeit einmalig, täglich oder auch nur an Wochenenden oder Werktagen aktivieren. Ein Sleeptimer wiederum gestattet das langsame Wegdösen zu schöner Musik, hier sind fünf verschiedene Einschlafzeiten von 15 bis 90 Minuten einstellbar.

Für knackigen Sound sollen zwei leicht seitlich geneigte 2-Zoll-Breitbänder sorgen, die von einer rückwärtigen Passivmembran unterstützt werden.

Erhältlich ist das Radio One sofort in den Farben Black und Light Gray.

Preis Teufel Radion One: 169,99 Euro

