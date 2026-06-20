Teufel MOVE 2: Berliner In-Ear-Klassiker mit neuem Anschluss

Während sich die Kopfhörerwelt seit Jahren im kabellosen Bluetooth-Fieber befindet, vergisst der Berliner Hersteller Teufel die Freunde der klassischen Strippe nicht: Mit dem Teufel MOVE 2 schicken die Hauptstädter die aktualisierte Neuauflage ihres bewährten, kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörers ins Rennen. Anstatt das Rad klanglich neu zu erfinden, konzentriert sich das Update vor allem auf eine zeitgemäße Anpassung an die aktuelle Gerätewelt – und verabschiedet sich dafür vom klassischen Klinkenstecker.

Integrierter Wandler statt analoger Klinke

Die entscheidende Neuerung des kompakten Ohrhörers betrifft nämlich das Kabelende: Teufel spendiert dem Neuzugang einen zeitgemäßen USB-C-Stecker. Damit lässt sich der In-Ear ohne anfällige oder klobige Adapter-Lösungen direkt mit modernen Smartphones, Tablets, PCs oder Spielekonsolen verbinden.

Da viele Mobilgeräte heute über keinen eigenen analogen Kopfhörerausgang mehr verfügen, sitzt direkt im Stecker des Teufel MOVE 2 eine „Soundkarte“. Diese Wandler-Architektur soll laut Hersteller für eine konstant saubere, verlustfreie Signalverarbeitung und ordentliche Pegelreserven sorgen, unabhängig von der verbauten Elektronik des Quellgeräts.

Vortrieb

Für den eigentlichen Vortrieb in den Gehäusen zeichnen wie beim Vorgänger dynamische 9,1-mm-Linear-HD-Treiber verantwortlich. Teufel verspricht für diese Konstruktion eine ausgewogene, langzeittaugliche Abstimmung, die mit einem tiefen, kontrollierten Bassbereich, sauberen Mitten und präzisen Höhen gleichermaßen für Musik, Podcasts und Gaming-Sessions taugen soll.

Alltagstauglichkeit am hochflexiblen Kabel

Trotz des integrierten Wandlers bleibt das Gesamtkonzept auf Alltagstauglichkeit getrimmt. Das 1,30 Meter lange, laut Teufel „hochflexible“ Kabel beherbergt eine klassische Inline-Fernbedienung inklusive integriertem Mikrofon. Damit lassen sich die Wiedergabe steuern, Telefonate annehmen oder der Sprachassistent des Smartphones aktivieren.

Dank des geringen Gewichts der Gehäuse soll sich der Hörer auch für Brillenträger eignen. Für die optimale Passform und Hygiene im Gehörgang legt der Hersteller zudem vier Paare austauschbarer Ear-Tips aus antibakteriellem Silikon bei.

Preis und Verfügbarkeit

Der Teufel MOVE 2 ist ab sofort zum schlanken Preis von nur 29,99 Euro erhältlich.