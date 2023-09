Der Berliner Hersteller Teufel hat die diesjährige IFA zum Anlass genommen, auf seine neuen Produkte hinzuweisen, die bis zum Ende des Jahres an den Start gehen sollen. Die Aktivlautsprecher Teufel Stereo M 2 und das Master/Slave-System Teufel Ultima 25 Aktiv hatten wir schon vorgestellt – als dritten „Aktivling“ kündigt Teufel nun den Streaminglautsprecher Motiv Home an.

Beim Teufel Motiv Home handelt es sich allerdings nicht um ein klassisches Stereo-Boxenpaar wie bei den beiden anderen Lösungen, vielmehr geht’s hier um ein All-in-one-Streamingsystem mit Akku und Tragegriff.

Teufel Motiv Home – ein Akku, fünf Treiber, viele Streamingoptionen

Im tragbaren Motiv Home steckt ein Akku, der bis zu 15 Stunden Musikgenuss ermögliche, so Teufel, natürlich lässt er sich aber auch kabelgebunden betreiben.

Teufels neuer Streaminglautsprecher kommt mit jeweils zwei seitlich und frontseitig montierten Treibern sowie einem Frontfire-Subwoofer, dem zur Unterstützung zusätzlich zwei Passivmembranen zur Seite gestellt wurden. Diese Ausstattung soll – unberührt davon, ob die Aufstellung des Motiv Home wandnah oder frei im Raum erfolgt – für ein überzeugendes, kraftvolles Klangbild sorgen. Wer einen noch weitläufigeren Raumeindruck erleben möchte, kann die Funktion „Dynamore Ultra“ zuschalten.

Natürlich wartet der Teufel Motiv Home mit Bluetooth auf und bietet AAC-Kompatibilität. Der Motiv Home lässt sich zudem ins heimische WLAN einbinden und so als „echter“ Streaminglautsprecher nutzen. Dabei zeigt er sich angenehm flexibel – egal, ob über Spotify Connect (einschließlich Spotify Connect HiFi), Tidal Connect, Chromecast oder Google Home beziehungsweise Apples Airplay 2, der Motiv Home ist mit von der Partie und unterstützt entsprechende Audiostreams. Dank Airplay 2 und Chromecast Built-in kann er dabei zusammen mit anderen Geräten ein Multiroom-Setup aufspannen.

Teufel preist den in Schwarz und Weiß erhältlichen Motiv Home als eine Art „Überall-Player“ an, „perfekt für die ganze Wohnung, Garten, Balkon oder Terrasse“, so die Berliner. Der Launch soll im vierten Quartal 2023 stattfinden – der Preis wird mit 549,99 Euro angegeben.

PS: Hier weitere Teufel-Neuigkeiten in 2023: Teufel Stereo M 2 und Teufel Ultima 25 Aktiv

