Der Berliner Hersteller Teufel hat für seinen erfolgreich eingeführten Bluetooth-Kompaktlautsprecher Motiv Go ein nützliches Upgrade parat: Der neue Motiv Go Voice hat nämlich den Google Assistant voll integriert – und ist damit noch praktischer zu bedienen.

Teufel Motiv Go Voice: Features und Funktionen

Der 920 Gramm leichte Teufel Motiv Go Voice ist mit zwei von Passivmembranen unterstützten Breitbändern in einem geschlossenen Gehäuse ausgestattet. Die Gesamtausgangsleistung der verbauten Class-D-Verstärker beträgt 20 Watt RMS.

Neben einem WLAN- und einem Bluetooth-Empfänger gibt es auch noch einen Aux-Eingang (Stereoklinke) zum Anschluss einer Hochpegelquelle. Das Gerät kommt mit eingebautem Akku, der bei mittlerer Lautstärker für 15 Stunden Spielzeit gut ist.

Durch die Integration von Chromecast und Google Assistant gerät die Bedienung zum Kinderspiel: Musik lässt sich per Stimme steuern, ebenso kann via Chromecast vom Handy heraus direkt gestreamt werden. Die eingebauten Mikrofone lassen sich auf Wunsch „hart“ per Schieberegler ausschalten, sodass auch bei eingebautem Google Assistant die Privatsphäre gewahrt bleibt.

Erhältlich ist der Teufel Motiv Go Voice ab sofort in „Silver White“ und „Night Black“ – zum Preis von 299,99 Euro.

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://teufel.de/