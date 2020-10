Teufel Motiv Go Bluetooth-Lautsprecher

Mit dem Teufel Motiv Go präsentiert das Berliner Unternehmen einen neuen Bluetooth-Stereolautsprecher mit kompakten Abmaßen und Strahlwasserschutz nach IPX5-Norm.

Teufel Motiv Go: Technik & Funktionen

Der 900 Gramm leichte Lautsprecher ist mit zwei Breitband-Treibern sowie zwei Passivmembranen für den Tieftonbereich ausgestattet. Mithilfe einer speziellen Technologie, die man bei Teufel Dynamore nennt, soll sich trotz kompakter Abmessungen ein „gefühlt breites“ Stereopanorama zeigen.

Neben dem aptX-fähigen Bluetoothempfänger (5.0) bietet der Teufel Motiv Go auch noch einen 3,5-mm-Stereoklinkeneingang für kabelgebundenes Zuspielen. Netter Gag am Rande: Der Lautsprecher hat einen Partymodus, bei dem zwei Smartphones gleichzeitig mit dem Gerät gekoppelt und Songs abwechselnd abgespielt werden können.

Das eingebaute Mikrofon ermöglicht es, den Teufel Motiv Go auch für Telefonate sowie Sprachbefehle (Siri und Google Assistant) einzusetzen. Der Betrieb ist wahlweise möglich über das mitgelieferte Netzteil oder den eingebauten Akku, der bei Zimmerlautstärke bis zu 16 Stunden Laufzeit ermöglichen soll.

Erhältlich ist der Teufel Motiv Go ab sofort – in den Farben Schwarz und Silber. Bis zum 31.12.2020 gibt Teufel die aktuelle Mehrwertsteuerreduktion an seine Kundinnen und Kunden weiter, der Motiv Go kostet also bis Ende des Jahres 243,69 Euro.

Preis Teufel Motiv Go: 249,99 Euro (19 % MwSt.)

Kontakt

Lautsprecher Teufel GmbH

Budapester Straße 44

10787 Berlin



Telefon: +49(0)30–217 84 217

E-Mail: info@teufel.de

Web: https://www.teufel.de/