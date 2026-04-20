Teufel Motiv Go 2: Bluetooth-Lautsprecher in frischen Farben

Der Berliner Hersteller Teufel hat seinem Bluetooth-Stereo-Lautsprecher Motiv Go eine Überarbeitung gegönnt. Warum auch nicht, das gute Stück wurde bereits vor rund fünf Jahren vorgestellt, da kann man mal wieder nachschärfen. Das Grundkonzept bleibt: ein Lautsprecher für den flexiblen Einsatz im Alltag – vom Küchentisch bis in den Garten. Gleichzeitig wurde an mehreren Stellen verbessert, etwa bei Konnektivität, Bedienung und Klanginszenierung.

Teufel Motiv Go 2: Doppelbass & Dynamore

Im Inneren des Teufel Motiv Go 2 arbeitet ein vergleichsweise aufwendiges Setup für diese Größenklasse: Zwei Vollbereichstreiber werden von zwei passiven Bassmembranen unterstützt – das dürfte für ein recht solides Tieftonfundament sorgen. Ergänzt wird das Ganze durch die hauseigene Dynamore-Technologie, die eine breitere virtuelle Stereobühne erzeugen soll – ein nicht zu unterschätzender Vorteil bei einem so kompakten Lautsprecher.

Auch beim Design bleibt Teufel seiner Linie treu. Der Motiv Go 2 wirkt bewusst wohnraumtauglich, mit Aluminiumrahmen für Stabilität und einem robusten, abwischbaren Textilbezug. Gleichzeitig ist der kleine Teufel aber auch mit IPX5 gegen Strahlwasser geschützt und damit problemlos im Bad, in der Küche oder draußen einsetzbar.

Ganz schön praktisch

Technisch setzt der Motiv Go 2 auf Bluetooth 5.3 für stabile Verbindungen und schnelles Pairing. Unterstützt wird der AAC-Codec, sodass Streaming-Dienste wie Spotify oder Tidal in ordentlicher Qualität wiedergegeben werden können. Praktisch ist zudem die USB-C-Schnittstelle, die nicht nur zum Laden dient, sondern auch eine kabelgebundene Audiowiedergabe ermöglicht. Die Steuerung erfolgt entweder direkt über die großen Tasten am Gerät oder komfortabel per App.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden im Eco-Modus ist der Motiv Go 2 klar auf mobile Nutzung ausgelegt.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Der Bluetooth-Lautsprecher Teufel Motiv Go 2 ist ab sofort erhältlich und wird in drei Farbvarianten angeboten: Night Black, Silver White und Soft Lavender. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 229,99 Euro.